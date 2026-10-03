‘La Fábrica’ brilla en Europa después de un verano histórico en ventas

El mercado de fichajes del Real Madrid estuvo marcado, en lo que respecta a las salidas, por los ingresos provenientes de jugadores de La Fábrica. El club merengue superó los 200 millones de euros en ventas de canteranos, tanto de futbolistas que militaron el pasado curso en las categorías inferiores como de aquellos con pasado en Valdebebas. Varios de ellos ya brillan en sus nuevos destinos, mientras que otros como Nico Paz o Jacobo Ramón se consolidan lejos del Real Madrid y opositan para regresar a la capital.

El dúo de canteranos blancos del Como continúa siendo imprescindible en los esquemas de Cesc Fàbregas. Por parte del hispanoargentino, su inicio de curso está siendo menos brillante de cara a puerta de lo habitual, lo que no lo ha privado de ser titular en los seis partidos disputados por el conjunto italiano hasta la fecha. Su mejor actuación la reservó para el estreno en Champions, con un doblete de asistencias ante el Leipzig en la primera victoria europea (4-1) de la historia del Como.

Tampoco se ha perdido ningún partido de los transalpinos Jacobo Ramón. El defensa central ha disputado todos los minutos oficiales, destacando su gol, asistido por Nico Paz, en el triunfo ante el Parma. La transición del Como hacia una defensa de cuatro, con dos centrales, hace más sencillo un potencial regreso al Real Madrid en el futuro. Ambos futbolistas se mantienen bajo el radar del club merengue, que cuenta con una opción preferencial sobre ellos de cara al próximo verano.

‘La Fábrica’ nutre a la Premier League

Por otro lado, el cuadro merengue ha perdido sus derechos sobre dos canteranos que han dado el salto a la Premier este verano. Por Víctor Muñoz recibió 20 millones de euros de su traspaso al Liverpool, donde el extremo catalán ha alternado titularidades con minutos desde el banquillo. Su temporada empezó con un penalti provocado en su debut y un gol en su primer partido como titular. El ex de Osasuna ha acabado cediendo su sitio en el once ante la entrada de Bradley Barcola, fichaje estrella de los reds por 130 millones.

Inversa ha sido la trayectoria de Chema Andrés en el Brighton. El mediocampista, que llegó en las últimas horas del mercado tras su primera experiencia lejos de La Fábrica en Stuttgart, ha ido de menos a más en uno de los equipos revelación del inicio de curso. Chema fue titular por primera vez en el triunfo en la EFL Cup del Brighton ante el Manchester United. Una victoria que le hizo repetir en el once para el duelo liguero con el Arsenal. En su primera gran prueba, ante el líder y vigente campeón, Chema Andrés firmó un tanto en la sorprendente goleada (3-0) del Brighton a los de Mikel Arteta.

Chema heads home from a set-piece! 👀👏 pic.twitter.com/Tswy3xU38h — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) September 20, 2026

Los resultados, en cambio, no están acompañando al Fulham en estas primeras jornadas de Premier. Con Álvaro Arbeloa a los mandos, el cuadro londinense incorporó a Gonzalo García como fichaje estrella y sumó a dos ‘viejos conocidos’ de Arbeloa en Valdebebas, como César Palacios y Manuel Ángel. El delantero, después de una temporada al completo con el primer equipo del Real Madrid, ha sido titular en cinco de los siete partidos del Fulham y ha contribuido con dos goles. Palacios, por su parte, ya suma dos tantos y una asistencia pese a ser indiscutible. El último en llegar, Manuel Ángel, sólo ha disputado 27 minutos hasta la fecha.

Valdepeñas y Jacobo Ortega prueban suerte

Dos de las salidas más sorprendentes de La Fábrica este verano no fueron rumbo a la Premier League. Víctor Valdepeñas, que debutó con Xabi Alonso como titular en Liga ante el Alavés, se marchó a la Fiorentina; donde comparte equipo con Álex Jiménez, también canterano, y Franco Mastantuono. En su primera experiencia en el fútbol profesional, el defensor ha sido titular en cinco de los siete partidos del equipo de Florencia.

El único canterano que ha hecho las maletas a Francia ha sido Jacobo Ortega. Su venta al Estrasburgo fue la más lucrativa para un canterano sin minutos con el primer equipo… y con sólo 17 partidos con el Castilla. Su gran segunda vuelta con el filial (seis goles) y su brillante Youth League le valieron su salida a la Ligue 1. El joven delantero de 20 años ya se ha asentado como titular en el Estrasburgo, donde ya ha dejado una muestra de su facilidad para el gol.

Jacobo apunta a ser otro caso de delantero de éxito surgido de La Fábrica. El ariete está disfrutando en Francia de las oportunidades de las que, hasta el momento, ha carecido Fran González. El prometedor guardameta aún no ha debutado con el Sevilla, a la espera de un estreno que podría darse en la Copa del Rey. El leonés es el único canterano merengue sin minutos hasta la fecha en un inicio de curso que está reafirmando la confianza del fútbol europeo en los talentos surgidos de Valdebebas.