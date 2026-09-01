El Real Madrid hace caja con Chema Andrés: ingresa 11,5 millones de su fichaje por el Brighton

El Real Madrid continúa haciendo caja con sus canteranos en un mercado de fichajes en el que ha superado los 200 millones de euros en ingresos con futbolistas de ‘La Fábrica’. El último en sumarse a la lista es Chema Andrés, de cuyo traspaso por 23 millones de euros al Brighton el Real Madrid recibirá el 50% (11,5 millones). Después de una temporada en el Stuttgart, con el que fue finalista de Copa y clasificó a la próxima Champions, el pivote español da el salto a la Premier League.

En Inglaterra se reunirán varios de los canteranos del Real Madrid más prometedores de los últimos años. El desembarco de ‘La Fábrica’ en la Premier Legaue está siendo notorio este verano. Empezando por los banquillos, con Álvaro Arbeloa al frente del Fulham y Xabi Alonso, que dirigió al propio Chema Andrés en Valdebebas, en el Chelsea. Junto al técnico salmantino se incorporaron Gonzalo García y César Palacios, a los que se también se sumará en las próximas horas el mediocampista Manuel Ángel.

En el Liverpool ya ha comenzado a brillar Víctor Muñoz, con un gol y un penalti provocado en sus dos primeros partidos con los reds. También recaló en el fútbol inglés el delantero Álvaro Rodríguez, traspasado desde el Elche al Bournemouth a cambio de 25 millones de euros, de los cuales 12,5 fueron a parar a las arcas del Real Madrid. El último en llegar a la Premier junto al resto de canteranos merengues es Chema Andrés. El futbolista valenciano, habitual con la selección española sub-21, se incorpora a un auténtico equipo ‘trampolín’ del fútbol inglés.

El Brighton se ha convertido en uno de los equipos más atractivos de la Premier, tanto por su propuesta de juego como por su proyecto; que apuesta por los futbolistas jóvenes y consigue multiplicar su valor en pocos meses. Chema Andrés llega para aportar orden con balón, solvencia en los duelos y un potencial en el balón parado ofensivo que exhibió en sus cuatro goles con el Stuttgart la pasada temporada. Al canterano merengue aún le queda, a sus 21 años, mucho margen por delante para desarrollar todo su potencial.

El verano de una generación de ‘La Fábrica’

La salida de Chema Andrés a la Premier League supone el adiós a una generación de futbolistas de la cantera merengue que compitieron a las órdenes de Raúl González en el Castilla. Gonzalo García, Nico Paz, Víctor Muñoz, César Palacios y Chema Andrés llegaron a coincidir en el filial merengue y, ahora, brillan lejos de Valdebebas.

El conjunto blanco mantiene cierto control sobre el futuro de varios de los futbolistas que han dejado el Real Madrid este verano, como los citados Gonzalo, Palacios, Nico Paz o jugadores como Fran González, Valdepeñas o Jacobo Ortega. En cambio, lo ha perdido con las salidas de Víctor Muñoz y de un Chema Andrés que ha sido el último en sumarse a la lista de canteranos del Real Madrid que han disparado los ingresos de ‘La Fábrica’ en el mercado de fichajes de verano.