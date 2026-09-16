César Palacios alumbra al Fulham de Arbeloa

El Fulham de Álvaro Arbeloa comienza a carburar tras un inicio dubitativo, y también lo hace una de las grandes apuestas del técnico. César Palacios sumó un gol y una asistencia decisivos para que los londinenses sumaran su segundo triunfo del curso, ante el West Ham en la EFL Cup. El canterano merengue colocó un centro medido al área que remató Muñiz para el 0-1 y, también en el primer tiempo, superó al portero rival con una vaselina para firmar su segundo tanto como white. Palacios ya brilla en el Fulham de Arbeloa.

El ex técnico del Real Madrid aterrizó este verano en Londres acompañado por dos perlas de La Fábrica. Los focos los acaparó un Gonzalo García por el que el Fulham desembolsó 40 millones de euros para hacerse con el 70% de su pase, pero el delantero no llegó solo. Junto a él, embarcó rumbo a la Premier el máximo goleador del Castilla el pasado curso: César Palacios. El futbolista soriano enamoró a Arbeloa en el filial durante el primer tramo del curso pasado y acudió a la llamada del técnico cuando las lesiones asolaron al primer equipo.

Su escaso bagaje en la élite, sólo siete partidos en el Real Madrid, generó dudas en su llegada al Fulham. El club londinense pagó 10 millones de euros por hacerse, al igual que en el caso de Gonzalo, con el 70% del jugador. El discreto arranque de temporada de Palacios no ayudó a disipar las dudas.

Comenzó como titular en el estreno ante el Chelsea de Xabi Alonso y mantuvo su puesto en el once en los dos siguientes partidos de Premier, con un balance de tres derrotas. Contra el Crystal Palace pudo sumar su primer tanto, pese a la derrota; aunque el gol no le sirvió para sumar minutos en Anfield, donde el Fulham consiguió el primer punto de la temporada.

Palacios da un golpe en el Fulham

César Palacios no tardó en reivindicarse tras no jugar ante el Liverpool en la pasada jornada de la Premier League. Apenas 17 minutos de juego necesitó el canterano blanco para aparecer por línea de fondo y enviar un balón que Rodrigo Muñiz remató a placer. El atacante, que alternó el extremo izquierdo y la mediapunta, también dejó una gran acción en uno de sus movimientos fetiches: giro y disparo desde la frontal. Palacios mereció el gol y terminó encontrándolo en el 37′, cuando bajó del cielo un balón largo de Andersen y definió con un ligero toque por encima del meta del West Ham.

«Unlucky for the bubble blowers.» 🫧 Rodri’s second goal in as many #CarabaoCup games. 🇧🇷🕺 pic.twitter.com/0t2GPfU2nS — Fulham Football Club (@FulhamFC) September 16, 2026

Álvaro Arbeloa va asentando sus piezas en el Fulham, con la tranquilidad que le ha aportado el empate en Anfield… pero conocedor de que debe comenzar a sumar en la Premier para mantenerse en el puesto. La adaptación de Gonzalo fue rápida, con dos goles en sus dos primeros partidos con los que se metió en el bolsillo a la afición. El aterrizaje de Palacios, por otro lado, ha requerido de más maniobras. El ex del Castilla es un talento diferente a Gonzalo, más dependiente de su inspiración, menos hecho físicamente y con otras cualidades que requieren de tiempo y minutos para trasladar al fútbol inglés.

El técnico salmantino parece haber encontrado el sitio de Palacios en los últimos partidos. Al canterano merengue se le ve más cómodo, dejando muestras de su calidad en el giro y en las inmediaciones del área. Tanto él como Gonzalo contarán ahora con otro ex compañero para apuntalar el Fulham Made in La Fábrica. Manuel Ángel disputó sus primeros minutos con el cuadro londinense en el triunfo ante el West Ham en la EFL Cup. El mediocampista es otra pieza más que deberá encajar Arbeloa en su Fulham.