El fichaje invisible de Mourinho que protege al Real Madrid

Su nombre no aparece en las alineaciones ni acapara grandes titulares, pero Sandro Carriço se ha convertido en una figura fundamental dentro del nuevo Real Madrid de José Mourinho. El portugués es el cerebro científico del cuerpo técnico, el hombre encargado de estudiar el desgaste de los jugadores y detectar las señales de riesgo antes de que terminen convirtiéndose en una lesión.

Carriço llegó al Real Madrid en julio de 2026 como una petición personal de Mourinho. El entrenador consideraba imprescindible incorporar a un especialista de máxima confianza para revolucionar la preparación física y mejorar la prevención después de varias temporadas marcadas por los problemas musculares.

No es un fisioterapeuta ni un médico. Su especialidad son la fisiología y las ciencias del deporte. Su trabajo consiste en analizar cómo responde el cuerpo de cada futbolista a los entrenamientos y los partidos, controlar las cargas y trasladar toda esa información al cuerpo técnico. Es, en definitiva, el encargado de poner datos a la fatiga.

Trece años en el Benfica

Carriço, de 40 años, desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en Portugal. Tras comenzar en estructuras más modestas como Linda-a-Velha, se incorporó al Benfica durante la temporada 2013-2014. Sus primeros pasos estuvieron relacionados con la formación y las categorías inferiores del club lisboeta.

Su crecimiento fue rápido. En la temporada 2015-2016 dio el salto al primer equipo y pasó a trabajar como especialista principal en ciencias del deporte dentro del prestigioso Benfica LAB, la estructura encargada de aplicar la ciencia, la tecnología y el análisis de datos al rendimiento de los futbolistas.

Allí permaneció durante más de una década y se convirtió en uno de los profesionales más valorados del fútbol portugués. El Benfica trató de retenerlo, pero la llamada de Mourinho y la propuesta del Real Madrid terminaron convenciendo a un hombre que llevaba 13 años trabajando en la entidad lisboeta.

El puente de Mourinho

La importancia de Carriço reside en su capacidad para conectar todas las áreas. Trabaja junto a los preparadores físicos y mantiene una comunicación permanente con los servicios médicos. Recoge las sensaciones de los jugadores, analiza los datos obtenidos durante las sesiones y ayuda a Mourinho a decidir quién puede jugar, quién necesita reducir su carga y quién se encuentra en una zona de riesgo.

Su figura evita que la parcela médica y la deportiva trabajen por separado. Carriço ejerce como puente entre ambas y permite que las decisiones no dependan exclusivamente de la intuición del entrenador o de las sensaciones del futbolista.

El propio Mourinho explicó que cada decisión se toma después de escuchar al jugador, estudiar los datos de los entrenamientos y consultar al departamento médico. Una interacción constante que forma parte de ese «plan global» diseñado para reducir las lesiones.

Más semáforos y prevención

Desde el Real Madrid explican que la verdadera diferencia respecto a la temporada pasada está en el número de «semáforos». El club se ha rodeado de más especialistas, referentes y consultores, además de aumentar los chequeos preventivos sobre los futbolistas.

El objetivo es que ese semáforo se ponga en rojo con más tiempo de reacción. Detectar una señal de riesgo antes permite reducir la carga, modificar un entrenamiento o frenar a un jugador antes de que una pequeña molestia termine convirtiéndose en una lesión.

«La verdadera diferencia respecto al año pasado es el número de semáforos. Es decir: desde esta temporada el club se ha rodeado de más referentes, de más consultores y de más chequeos preventivos. Se pretende lograr que el semáforo se ponga en rojo cada vez con más tiempo de reacción. Y esto, obviamente, también tiene sus contras. Por eso nada es sota, caballo y rey», explican desde el Real Madrid.

El sistema tampoco ofrece certezas absolutas. Aumentar los controles puede provocar que se extremen las precauciones, que un futbolista descanse cuando se considera capaz de jugar o que el cuerpo técnico tenga que modificar una alineación a última hora. Por eso, cada decisión exige interpretar los datos, escuchar al jugador y valorar el contexto competitivo.

Valverde, el mejor ejemplo

Lo ocurrido con Fede Valverde contra el Rayo Vallecano resume perfectamente esta filosofía. El uruguayo sintió un pequeño problema durante la primera mitad y fue sustituido en el descanso. El Real Madrid ganaba 3-0 y Mourinho decidió no correr ningún riesgo con uno de sus jugadores más importantes.

«Con 0-0 hubiera continuado. Vamos al límite del riesgo, pero con 3-0 vamos a proteger al jugador», explicó el entrenador. No existía una lesión importante, pero sí una señal que aconsejaba frenar. Antes se habría esperado a que apareciese el problema; ahora se actúa para evitarlo.

Eso es lo que representa Carriço dentro del cuerpo técnico. No decide las alineaciones ni realiza diagnósticos médicos, pero ofrece a Mourinho la información necesaria para proteger a sus futbolistas. Su trabajo comienza mucho antes de que el equipo salte al césped y continúa después de cada partido.

Mourinho quería ciencia, prevención y control. Para construir ese nuevo método, eligió a un hombre de su máxima confianza. Sandro Carriço es uno de sus fichajes menos conocidos, pero también uno de los más importantes.