Mourinho bromea con la prensa: «Yo estoy cansado de vosotros y vosotros de mí»

José Mourinho atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Elche y Real Madrid en el estadio Martínez Valero. Los blancos, que llegan a este partido tras golear al Rayo Vallecano en el Bernabéu, están obligados a sumar los seis puntos si no quieren ver cómo una semana clave para el devenir del campeonato nacional de Liga se complica desde el primer momento.

«Me gustaría jugar bien y ganar, nada más», comenzó el entrenador del Real Madrid. Sobre Vinicius, fue claro: «Su mejor versión es marcar goles. Asistir y trabajar para el equipo es importante. El trabajo del día a día, que lo hace muy bien. Pero existe el Vinicius que ganó al Benfica la temporada pasada. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando eso», comentó.

Sobre Arda Güler, comentó lo siguiente: «Me pasan informaciones a nivel físico para analizar cómo se ha transformado. Su calidad de juego es increíble. La estabilidad que aporta es muy importante. A lo mejor no es tres veces top, pero sí dos».

«Cuando digo tres meses digo que espero que dentro de tres meses espero estar mejor que hoy, pero no tengo nada mágico. El objetivo es siempre mejorar y cuando hacemos un partido y lo analizamos siempre pienso que un equipo, cuanto más tiempo está junto, con más estabilidad, más capacidades tiene de ser más fuerte», comentó.

Sobre la presión, explicó lo siguiente: «Es complicado de explicar, porque vamos a estar aquí mucho tiempo. No creo que sea posible presionar alto 90 minutos, ni es nuestro perfil ni lo tienen muchos equipos del mundo. Cuando estamos más bajos también tenemos que trabajar de un modo diferente. Para ser completos desde un punto de vista defensivo tenemos que saber hacer las dos cosas. El bloque bajo no me gusta, pero hay perfiles de jugadores en equipos más adaptados a eso y yo no quiero contradicciones entre lo que me gusta más a mí y las cualidades de los jugadores. Cuando el adversario tiene calidad y capacidad para desarrollar su juego, cuando estamos en bloque bajo no lo aceptamos pasivamente, no quiero este tipo de mentalidad, pero tampoco quiero sufrir tanto, porque el adversario te meta dos o tres tiros que obliguen al portero a hacer paradones, que te saquen cuatro o cinco córneres… No quiero esto».

Por otro lado, habló de Tchouaméni y sus minutos: «No sé la idea del seleccionador francés en el parón y hay que respetar su idea. Tampoco sé lo que sería mejor para él, si quedarse aquí entrenando o tener minutos con selección. Probablemente lo mejor será selección con minutos controlados, evolución y no acumulación de minutos y esfuerzos. No he hablado con Zidane, pero pienso que es un hombre con sentido común y que sabrá hacer lo mejor con él. Que vaya con selección sin perjudicar el futuro del jugador. Sin hablar, tengo confianza en que Zidane sabrá hacer las cosas bien». «Cada vez está mejor y más fuerte. Mañana jugará, pero en este momento no sé cuánto», añadió.

Mourinho también habló de las lesiones y cómo han disminuido: «Del pasado conozco los números, no conozco el proceso. Aquí estamos metidos en un plan global, normal, profesional, que es una interacción muy buena entre todos: jugadores, departamento técnico con gente que tiene capacidad de prevención, de refuerzo, de entrenamientos individuales a pequeñas señales, y un departamento médico muy involucrado en esta globalidad, con mucho trabajo invisible. Que los jugadores lleguen más pronto no es un capricho mío, es trabajo y ese trabajo que se hace en gimnasio antes del entrenamiento o al inicio del entrenamiento en campo. Cuando los veis en campo, ellos ya tienen 35 minutos de trabajo dentro. Estamos trabajando bien y hasta ahora estamos teniendo números positivos. El otro día, cuando Valverde se va en el descanso, lo hace por prevención, porque tiene un pequeño problema. Con 0-0 hubiera continuado. Vamos al límite del riesgo, pero con 3-0 vamos a proteger al jugador. También necesitas tener un poco de suerte con lesiones traumáticas. Eso es incontrolable».

No quiso hablar del Balón de Oro ni responder a las palabras de Lamine Yamal: «No puedo opinar sobre las declaraciones de todos. Respeto las declaraciones de un jugador». Mourinho también analizó la presencia del doble pivote.

Mourinho analizó el rendimiento de Diomande: «No le falta nada. Si en vez de estar en el Madrid con esta plantilla, está en un equipo con menos jugadores de potencial alto, seguramente sería titular los 90 minutos de cada partido. La plantilla es fuerte y tiene muchas opciones. A lo largo de la temporada se pierde gasolina en el motor, también motivación y competitividad interna. Hablamos también de Arda, de Vinicius, de Brahim y en enero de Rodrygo. Ser titular indiscutible, como os gusta la palabra, es muy difícil».

A la hora de responder a cómo afrontará otra semana de dos partidos, explicó lo siguiente: «Seis ruedas de prensa en una semana. En otros países me permitían ahorrar una, me permitían no estar aquí hoy o mañana después del partido. Yo estoy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí, pero aquí estamos, porque es nuestro trabajo. Los jugadores lo mismo. Los jugadores están cansados, pero hay que ir a lo mismo. El Elche también jugó el sábado, como nosotros. Ahí vamos. Si vosotros me decís la próxima semana de seis nos ahorramos una, yo traigo por aquí algo para picar».

«Confío mucho en el conocimiento que el jugador tiene de sí mismo. Hoy es un día importante. Solo tenemos dos días entre partidos y es importante entender sensaciones, escuchar al departamento médico, los datos de la sesión y entre hoy y mañana decidir. Pero si puedo y no existe nada anormal, juego con ellos mañana otra vez», finalizó.