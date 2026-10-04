El Real Madrid activa el estado de emergencia con Vinicius

El Real Madrid ha activado el estado de emergencia con Vinicius. La preocupación alrededor del brasileño ha aumentado considerablemente durante las últimas semanas y dentro del club ya no se interpreta su situación únicamente como una mala racha. Su rendimiento está muy lejos del esperado, las sensaciones tampoco acompañan y empieza a aparecer una pregunta que hasta hace poco parecía impensable: ¿se puede recuperar al mejor Vinicius?

En Valdebebas preocupa. Y mucho. El brasileño solamente ha marcado un gol en sus primeros ocho partidos de la temporada, firmando su peor comienzo de curso desde los primeros años de su etapa en el Real Madrid. Pero el problema va bastante más allá de los números. Vinicius ha perdido desequilibrio, confianza y esa sensación de amenaza permanente que durante años le convirtió en uno de los futbolistas más determinantes del mundo.

El Madrid lleva tiempo intentando protegerle. Mourinho también ha tratado de encontrar la fórmula para recuperarle, combinando exigencia con respaldo. Pero pasan los partidos y la reacción definitiva no llega.

La preocupación crece

Lo que más inquieta internamente es precisamente eso. El Real Madrid no termina de encontrar la tecla. Vinicius ha atravesado anteriormente momentos complicados y siempre consiguió levantarse. Esta vez, sin embargo, el bache está siendo más profundo.

El propio jugador reconoce que no atraviesa su mejor momento. Vinicius relaciona parte de su situación con el impacto emocional sufrido después del Mundial. Brasil quedó eliminada en octavos de final y regresar inmediatamente después a la exigencia del Real Madrid no resultó sencillo.

«El impacto de Mundial siempre es muy grande y la vuelta siempre es un poco difícil», reconoció durante su concentración con Brasil. Unas palabras que ayudan a entender parte del problema, pero que no eliminan la preocupación existente en Madrid.

Un Vinicius diferente

Porque en el club saben perfectamente cuál es el Vinicius que necesitan. El extremo que encaraba continuamente, que convertía cada transición en una ocasión y que era capaz de decidir partidos prácticamente solo. El futbolista que obligaba al rival a modificar su sistema defensivo simplemente por su presencia.

Ese Vinicius aparece ahora únicamente a ráfagas. Y el tiempo empieza a jugar en su contra. El Real Madrid necesita recuperar cuanto antes a uno de los jugadores sobre los que había construido buena parte de su proyecto deportivo. No se trata exclusivamente de que vuelva a marcar. Necesitan recuperar su confianza.

Brasil intenta ayudar, pero tampoco

El parón internacional se contemplaba también como una oportunidad. Alejarse durante unos días del Real Madrid, cambiar el entorno y reencontrarse con Brasil podría haber servir para desbloquear mentalmente al jugador. Hubo una imagen especialmente significativa contra Australia. Bruno Guimaraes decidió cederle un penalti en los minutos finales precisamente porque entendía la situación por la que atravesaba su compañero. Vinicius marcó. «Él sabe que necesito un poco de confianza», agradeció posteriormente el madridista.

Puede parecer simplemente un gol desde los once metros, pero para un futbolista instalado en una dinámica negativa cualquier pequeño impulso puede convertirse en el comienzo de algo. No obstante, su rendimiento tampoco está siendo el esperado. Su partido contra la India volvió a dejarle muy tocado.

El Madrid espera una reacción

Eso es exactamente lo que esperan en Valdebebas. El club no ha perdido la confianza en Vinicius, pero sí existe una preocupación cada vez mayor sobre cuánto tiempo necesitará para volver a ser él. El Real Madrid ha intentado protegerle, Mourinho busca soluciones y el propio jugador reconoce públicamente que necesita recuperar confianza.

Ahora debe llegar la respuesta sobre el césped. Porque el problema ya no es un partido malo. Tampoco dos. El comienzo de temporada empieza a dibujar una tendencia que preocupa seriamente dentro del club.

Vinicius fue durante años una de las grandes certezas del Real Madrid. Hoy se ha convertido en una de sus grandes incógnitas. Y en Valdebebas ya se ha activado el estado de emergencia.