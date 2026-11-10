Unai Simón y su inesperado elogio a Courtois: «No es el mejor del mundo, es el mejor del siglo»

Unai Simón ha tenido unas bonitas palabras para Thibaut Courtois, al que ha calificado como el mejor portero de este siglo. El portero del Athletic Club siempre ha mostrado su devoción por el futbolista del Real Madrid, al que considera uno de los mejores de la historia de este deporte. En su día también analizó todas las virtudes del portero recién renovado con el Real Madrid hasta el próximo año 2028.

Thibaut Courtois ha sido clave en el resurgir del Real Madrid de José Mourinho, que ha conseguido ocho victorias consecutivas entre los dos parones de selecciones. El partido del Valencia fue el ejemplo perfecto de la importancia de Courtois en el Real Madrid: el meta sacó un balón de gol con 0-0 en el marcador y con 0-2 en la segunda mitad evitó que el conjunto ché se metiera en el partido con un paradón marca de la casa.

Este es un buen resumen de la importancia de Courtois en el Real Madrid y esto lo saben los porteros. Principalmente, un Unai Simón que está en el spotlight después de ganar el Trofeo Yashin al Mejor Portero del Año en la gala del Balón de Oro celebrada hace un par de lunes en Londres. Además, el portero del Athletic Club fue tendencia por su enorme discurso en el que tuvo buenas palabras para todos sus allegados.

Unai Simón analiza a Courtois

Unai Simón también ha tenido buenas palabras para Courtois en una entrevista concedida a Onda Cero, donde calificó al portero del Real Madrid como el mejor portero del siglo. «Courtois es el mejor portero del mundo, y de este siglo también», respondió el meta vasco cuando fue cuestionado sobre quién es para él el mejor portero del mundo.

«Su físico hace que ocupe mucha portería, que sea muy grande y muy difícil de conseguir hacerle gol porque al final hay que ajustarlo mucho», desgranó en su día sobre las cualidades de Courtois en una entrevista realizada al diario AS.

«Cuando parece que estos porteros tan altas su coordinación o la velocidad, al final Courtois ha demostrado que es un portero que tiene una gran habilidad con el balón, que es muy hábil en el desplazamiento en la portería, que maneja muy bien todos los rangos del área y esto lo hace un portero muy completo con unas cualidades físicas que muy pocos porteros tienen», dijo en su día.