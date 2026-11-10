El otro derbi de Espí en Copa del Rey: «En Tavernes se habla todos los días de él»

La Avenida de Suecia, la arteria que conecta la ciudad de Valencia con Mestalla, muda su piel por una ocasión especial. Por ahí pasará este martes, como cada día de partido, el autobús de Valencia con los jugadores y toda la expedición del club. Saludarán a los aficionados y entrarán al estadio donde todo será inusual para ellos porque, por un día, serán visitantes en su propia casa. La localía la gozará el Tavernes, un equipo que milita en la sexta categoría del fútbol español -regional valenciana-, pero que esta noche disputa el partido más importante de su historia con aires de Primera División.

En Mestalla y contra todo un Valencia, palabras mayores. «Es increíble. Es uno de los cuatro equipos más históricos de España. Nos tocó el coco. Preferíamos que se jugara en nuestro estadio, pero había que hacer mucha infraestructura, talar árboles, poner gradas supletorias… Jugar en Mestalla va a ser increíble», dice Edu, futbolista del Tavernes, en OKDIARIO. «Va a estar todo el pueblo. De hecho, se han vendido más entradas que la población del pueblo», asegura a este periódico Javi, compañero de vestuario de Edu.

En Tavernes se habla mucho de la Copa del Rey, del Valencia, Mestalla, de los 30.000 aficionados que han adquirido entrada… Y de Carlos Espí. El actual delantero del Real Madrid, nacido en Tavernes de la Valldigna el 24 de julio de 2005, dio sus primeros pasos en el fútbol en el club de su localidad, donde permaneció durante nueve temporadas. Arraigo, familia y amistades. «Tengo a varios amigos que juegan en el Tavernes», dijo un Espí cuya intención era presenciar el partido en directo, pero se truncó por aplazamiento por la tragedia ferroviaria de Urda.

«Carlos es un tío espectacular. Nos llevamos muy bien y hace todo lo posible para vernos. Siempre nos envía mensajes de apoyo y la verdad que está dejando el nombre de Tavernes muy alto y, como persona, es un diez. Aquí se habla todos los días de él. Cuando acabó el sorteo, enseguida nos llamó. Hay un vídeo en el que está él en videollamada y nosotros celebrando. Siente mucho el pueblo y siente mucho el club», dice Edu. Carlos Espí siente un profundo arraigo por su pueblo. «Lo es todo. Tengo un día libre y me voy para allá porque noto que me quieren mucho», dice el propio Espí a OKDIARIO.

«Pienso en mis amigos y se me pone la piel de gallina», añade. Espí sabe lo que han peleado para llegar hasta ahí. Son los amigos de toda la vida, los que llevan años luchando por el club del pueblo. Hace unos días le tocó a él jugar en Mestalla con el Real Madrid y ahora les toca a ellos vivirlo. Lo que más ilusión le hace es imaginar el momento en que levanten la mirada y vean a sus vecinos en la grada. Allí estarán también sus amigos y su familia. «Han luchado mucho. Lo han conseguido», dice, orgulloso de lo que supone la noche para todo Tavernes.

A Espí le da pena perdérselo. El Real Madrid le había dado permiso para ir, pero el partido le pilla concentrado con la selección española Sub-21. Ya sabe lo que hará a la hora de cenar. «Estaré cenando y estaré con el móvil, cien por cien. Aunque no me dejen, intentaré verlo» cuenta. Y a sus amigos les deja un mensaje antes de que salten al campo. Quiere que peleen y crean que pueden dar la sorpresa, pero sobre todo que disfruten de principio a fin. «Que lo disfruten, que peleen, que se puede conseguir». Para Espí, pase lo que pase, «será un día histórico y una gran noche».