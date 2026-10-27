La Copa del Rey 2026-27: cuándo empieza, todas las fechas y dónde ver por televisión en directo y en vivo online todos los partidos
Todo lo que debes saber sobre la Copa del Rey 2026-2027 que arranca esta semana
Vuelve la Copa del Rey. Esta semana se disputa la primera ronda de la competición copera en la que entran en liza 112 equipos que representarán a siete categorías diferentes. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, que juegan la Supercopa de España, entrarán directamente en la tercera ronda del torneo, cuyo último partido se volverá a disputar en La Cartuja de Sevilla. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la Copa del Rey 2026-2027.
La Copa del Rey 2026-2027 arranca esta semana con la primera ronda del torneo que se disputará este martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de octubre. Todos los equipos de Primera División formarán parte de los 112 equipos de siete categorías diferentes que disputarán la primera eliminatoria del torneo que dará acceso a una segunda ronda en la que aún no estarán los equipos de la Supercopa.
Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, como suele ser habitual, entrarán en liza en el torneo en la tercera ronda de dieciseisavos de final que se jugará en la segunda semana de diciembre.
Cuándo empieza la Copa del Rey
La Copa del Rey 2026-2027 arranca este martes 27 de octubre con los partidos de primera ronda de la competición.
Calendario de la Copa del Rey
Este es el calendario de la primera ronda de la Copa del Rey:
Martes 27 de octubre
18:30 H. CD Cuarte – Girona FC
19:00 H. Sestao River Club – RCD Espanyol de Barcelona
19:00 H. CD Atlético Paso – Córdoba CF
19:00 H. CF Calamocha – CE Europa
19:00 H. UD Pinatar – Elche CF
19:30 H. CE Manresa – UE Sant Andreu
19:45 H. UD Castellonense – UD Almería
20:00 H. RSD Alcalá – UD Las Palmas
20:00 H. CD Atlético Tordesillas – CD Mirandés
20:00 H. Gimnástica Segoviana CF – CyD Leonesa
20:00 H. UD Llanera – SD Ponferradina
20:00 H. CD Ciudad de Lucena – CF Rayo Majadahonda
20:30 H. CD Don Benito – CD Extremadura
21:00 H.CD Manacor – Villarreal CF
21:00 H. RC Recreativo de Huelva – Rayo Vallecano de Madrid
21:00 H. CD Tudelano – Real Zaragoza
21:00 H. Sporting de Alcázar CF – Málaga CF
21:00 H. Arosa SC – Pontevedra CF
Miércoles 28 de octubre
19:00 H. Utebo FC – CE Sabadell FC
19:00 H. CD Pamplona – SD Eibar
19:00 H. UD Poblense – AD Ceuta FC
19:00 H. Coruxo FC – Zamora CF
19:00 H. Club Portugalete – Real Unión Club
19:00 H. CD Anaitasuna – Deportivo Alavés
19:00 H. CD Tarancón – Levante UD
19:00 H. Peña Sport FC – SD Huesca
20:00 H. CD Alcoyano – RCD Mallorca
20:00 H. CF Trival Valderas Alcorcón – CD Leganés
20:00 H. CD Covadonga – Real Valladolid CF
20:00 H. SD Amorebieta – UD Logroñés
20:00 H. CP Mijas Las Lagunas – Real Jaén CF
20:00 H. CD Numancia de Soria – Real Oviedo
20:00 H. CD Badajoz – CD Tenerife
20:00 H. CS Puertollano – Albacete Balompié
20:30 H. CD Cieza – Granada CF
20:30 H. Reus FC Reddis – Barakaldo CF
20:30 H. CD Minera vs FC Cartagena
20:30 H. RD Gimnástica – UD Ourense
21:00 H. Xerez CD – Cádiz CF
21:00 H. CDA Navalcarnero – Real Betis Balompié
21:00 H. Salamanca CF UDS – RC Celta de Vigo
21:00 H. CFUE Tavernes de la Valldigna – Valencia CF
Jueves 29 de octubre
19:00 H. UB Lebrijana – Getafe CF
19:00 H. Atlético Calatayud – CA Osasuna
19:00 H. CD Atlético Baleares – CD Eldense
19:00 H. UD Sanse – CD Coria
20:00 H. CD Guijuelo – Real Sporting de Gijón
20:00 H. UB Conquense – CD Castellón
20:00 H. CD Laredo – Burgos CF
20:00 H. CD Varea – FC Andorra
20:00 H. Antequera CF – Águilas FC
20:00 H. Real Ávila CF – Unionistas CF
21:00 H. AE Prat / CF San Rafael – Athletic Club
21:00 H. Atlético Unión Güímar/AD Sporting Hortaleza – Sevilla FC
21:00 H. Ribadesella CF – Real Racing Club
21:00 H Auriense CA – RC Deportivo
Cuándo es la final de la Copa del Rey y dónde se juega
La final de la Copa del Rey aún no tiene fecha asignada, ya que eso dependerá del calendario de los finalistas, pero sí lugar. Como suele ser habitual, la final de la Copa del Rey se disputará en el estadio de La Cartuja de Sevilla.
Cómo ver en TV en directo la Copa del Rey
La Copa del Rey se podrá ver en muchas televisiones. Movistar es la televisión que tiene los derechos de esta competición, que también se podrá ver por TVE en las próximas rondas. Los partidos de la primera eliminatoria también se podrán ver por algunas televisiones autonómicas.
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