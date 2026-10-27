La Copa del Rey 2026-27: cuándo empieza, todas las fechas y dónde ver por televisión en directo y en vivo online todos los partidos

Vuelve la Copa del Rey. Esta semana se disputa la primera ronda de la competición copera en la que entran en liza 112 equipos que representarán a siete categorías diferentes. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, que juegan la Supercopa de España, entrarán directamente en la tercera ronda del torneo, cuyo último partido se volverá a disputar en La Cartuja de Sevilla. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la Copa del Rey 2026-2027.

La Copa del Rey 2026-2027 arranca esta semana con la primera ronda del torneo que se disputará este martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de octubre. Todos los equipos de Primera División formarán parte de los 112 equipos de siete categorías diferentes que disputarán la primera eliminatoria del torneo que dará acceso a una segunda ronda en la que aún no estarán los equipos de la Supercopa.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, como suele ser habitual, entrarán en liza en el torneo en la tercera ronda de dieciseisavos de final que se jugará en la segunda semana de diciembre.

Cuándo empieza la Copa del Rey

La Copa del Rey 2026-2027 arranca este martes 27 de octubre con los partidos de primera ronda de la competición.

Calendario de la Copa del Rey

Este es el calendario de la primera ronda de la Copa del Rey:

Martes 27 de octubre

18:30 H. CD Cuarte – Girona FC

19:00 H. Sestao River Club – RCD Espanyol de Barcelona

19:00 H. CD Atlético Paso – Córdoba CF

19:00 H. CF Calamocha – CE Europa

19:00 H. UD Pinatar – Elche CF

19:30 H. CE Manresa – UE Sant Andreu

19:45 H. UD Castellonense – UD Almería

20:00 H. RSD Alcalá – UD Las Palmas

20:00 H. CD Atlético Tordesillas – CD Mirandés

20:00 H. Gimnástica Segoviana CF – CyD Leonesa

20:00 H. UD Llanera – SD Ponferradina

20:00 H. CD Ciudad de Lucena – CF Rayo Majadahonda

20:30 H. CD Don Benito – CD Extremadura

21:00 H.CD Manacor – Villarreal CF

21:00 H. RC Recreativo de Huelva – Rayo Vallecano de Madrid

21:00 H. CD Tudelano – Real Zaragoza

21:00 H. Sporting de Alcázar CF – Málaga CF

21:00 H. Arosa SC – Pontevedra CF

Miércoles 28 de octubre

19:00 H. Utebo FC – CE Sabadell FC

19:00 H. CD Pamplona – SD Eibar

19:00 H. UD Poblense – AD Ceuta FC

19:00 H. Coruxo FC – Zamora CF

19:00 H. Club Portugalete – Real Unión Club

19:00 H. CD Anaitasuna – Deportivo Alavés

19:00 H. CD Tarancón – Levante UD

19:00 H. Peña Sport FC – SD Huesca

20:00 H. CD Alcoyano – RCD Mallorca

20:00 H. CF Trival Valderas Alcorcón – CD Leganés

20:00 H. CD Covadonga – Real Valladolid CF

20:00 H. SD Amorebieta – UD Logroñés

20:00 H. CP Mijas Las Lagunas – Real Jaén CF

20:00 H. CD Numancia de Soria – Real Oviedo

20:00 H. CD Badajoz – CD Tenerife

20:00 H. CS Puertollano – Albacete Balompié

20:30 H. CD Cieza – Granada CF

20:30 H. Reus FC Reddis – Barakaldo CF

20:30 H. CD Minera vs FC Cartagena

20:30 H. RD Gimnástica – UD Ourense

21:00 H. Xerez CD – Cádiz CF

21:00 H. CDA Navalcarnero – Real Betis Balompié

21:00 H. Salamanca CF UDS – RC Celta de Vigo

21:00 H. CFUE Tavernes de la Valldigna – Valencia CF

Jueves 29 de octubre

19:00 H. UB Lebrijana – Getafe CF

19:00 H. Atlético Calatayud – CA Osasuna

19:00 H. CD Atlético Baleares – CD Eldense

19:00 H. UD Sanse – CD Coria

20:00 H. CD Guijuelo – Real Sporting de Gijón

20:00 H. UB Conquense – CD Castellón

20:00 H. CD Laredo – Burgos CF

20:00 H. CD Varea – FC Andorra

20:00 H. Antequera CF – Águilas FC

20:00 H. Real Ávila CF – Unionistas CF

21:00 H. AE Prat / CF San Rafael – Athletic Club

21:00 H. Atlético Unión Güímar/AD Sporting Hortaleza – Sevilla FC

21:00 H. Ribadesella CF – Real Racing Club

21:00 H Auriense CA – RC Deportivo

Cuándo es la final de la Copa del Rey y dónde se juega

La final de la Copa del Rey aún no tiene fecha asignada, ya que eso dependerá del calendario de los finalistas, pero sí lugar. Como suele ser habitual, la final de la Copa del Rey se disputará en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

Cómo ver en TV en directo la Copa del Rey

La Copa del Rey se podrá ver en muchas televisiones. Movistar es la televisión que tiene los derechos de esta competición, que también se podrá ver por TVE en las próximas rondas. Los partidos de la primera eliminatoria también se podrán ver por algunas televisiones autonómicas.