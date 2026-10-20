La Renfe de Óscar Puente monta un incendio en Cádiz antes del derbi de Copa del Rey contra el Xerez

La Renfe de Óscar Puente ha montado un incendio en la previa de la primera ronda de la Copa del Rey, provocando una gran indignación entre la afición del Cádiz, que no podrá regresar desde Jerez en cercanías al no poder ampliarse el horario de trenes.

«Renfe nos ha comunicado que, pese a las gestiones realizadas desde el club desde hace días, finalmente no es posible ampliar el servicio de cercanías para el Xerez – Cádiz, por lo que no habrá servicio a la conclusión del partido de Copa del Rey», escribió el cuadro amarillo este martes en sus redes sociales.

Una decisión que ha enfadado y mucho a los cadistas contra la Renfe de Puente. La indignación es máxima entre los aficionados, ya que entienden que no costaba nada ampliar el horario para que los 5.000 aficionados que se desplazarán a Jerez puedan regresar sin problemas, sin tener que usar sus vehículos propios en un partido que está declarado de alto riesgo.

Es la primera vez en los últimos 18 años que este derbi provincial entre Cádiz y Xerez se produce. Unos en Segunda División y los otros en Segunda Federación. El sorteo los ha enfrentado en la primera ronda de la Copa del Rey y se espera un desplazamiento masivo a Chapín con 5.000 cadistas.

Pero esta negativa de Renfe al Cádiz crea muchos problemas con la movilidad y el desplazamiento de estos 5.000 aficionados, que piensan que se han quedado tirados por las instituciones. Para ir, no hay problema en desplazarse en cercanías. Pero el partido termina cerca de las 23:00 horas si no hay prórroga y es inviable coger el último tren (22.48 y el media distancia desde Sevilla a las 23:06). Ampliar el horario era la mejor solución, pero Renfe se ha negado.