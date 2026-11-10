Cucurella desvela cómo es Mourinho en el vestuario del Real Madrid: «La imagen desde fuera es muy diferente»

Marc Cucurella lleva apenas unos meses en el Real Madrid y ya conoce bien la exigencia que se respira en el vestuario. El lateral se ha asentado en la titularidad y en las últimas semanas ha visto cómo el proyecto de José Mourinho empieza a dar sus brotes verdes para ganar títulos. A pesar del debate que existe con Vinicius, el español tiene una doctrina clara: el entrenador portugués es la clave del éxito.

El camino no ha sido fácil estos meses. Las derrotas ante Betis y Atlético sembraron la tensión en el Santiago Bernabéu, además de cómo jugadores como Vinicius y Mbappé no terminaban de brillar en el césped. Un rendimiento que cambió radicalmente a raíz de la sanción al brasileño contra el Villarreal. Mourinho logró enchufar al vestuario e hicieron pleno de victorias, incluyendo el Clásico y compartiendo liderato en la Champions con el PSG.

«Ahora mismo venimos de una muy buena racha y el equipo está muy serio. ¿Somos mejores que el PSG? No he visto mucho sus partidos…Es difícil decir quién es el mejor del Real Madrid. Te podría decir Mbappé, Bellingham, Courtois…Pero a mí el que me gusta mucho, que pasa muy desapercibido, es Arda Güler. Tiene mucha calidad. Cuando está en el campo, el equipo juega mucho mejor y tenemos mejor juego asociativo. Es el que más me ha sorprendido desde que llegué», confesó.

Un Cucurella que ha visto cómo la filosofía de Mourinho ha ayudado a jugadores como Güler, Diomande o Valverde a sacar su mejor nivel y devolver la alegría al Real Madrid. Eso sí, el inicio de temporada no fue sencillo: «Al principio no pudimos tener mucha pretemporada. Entrenador nuevo, apenas entrenamos. No sé si corremos más ahora, quizá lo que pasa es que elegimos mejor los momentos o estamos más compactos. Eso puede dar la sensación de que somos unas bestias, pero creo que no cambiamos tantas cosas», añadió en Cope.

Para él, el culpable es José Mourinho: «La imagen desde fuera es muy diferente, para bien. Es muy cercano y buena persona. Le gusta mucho hablar, pero no necesita dar charlas de media hora porque en cinco minutos te dice lo que necesitas», aclaró.

También habló de nombres propios como su pique con Lamine Yamal en el Clásico o la actuación de Maffeo en Mestalla: «A mí no me gusta fardar, me gusta estar calladito y hacer mi trabajo. Me salió un buen partido y me tocará muchos partidos contra él (Lamine). Me tocará sufrirlo y él se llevará los méritos. Yo sé cómo es Maffeo, y yo también soy un poco así. Es muy intenso, cabra loca, pero luego hablamos y muy bien. En el partido es como muy pesado, bastante odioso, pero al terminar el partido ya se acabó», cncluyó Cucurella.