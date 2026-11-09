La madridista Schröder se lleva el premio Golden Girl 2026

Felicia Schröder se ha llevado el premio Golden Girl que la reconoce como la mejor futbolista menor de 21 años. La jugadora del Real Madrid se ha impuesto en la votación a las jugadoras del Barcelona Clara Serrajordi y Sydney Schertenleib. Convertida en el fichaje más caro de la historia del club blanco, la sueca fue fundamental el pasado curso para la consecución de su ex equipo, el Hacken, de la Europa Cup, la segunda competición europea. Marcó ocho tantos en ella, a los que se suman los 11 que ha anotado con el conjunto blanco en los 13 partidos que ha jugado desde su llegada.

El galardón, otorgado por Tuttosport, ha sido elegido entre 50 periodistas que han participado en la votación. En ella, la sueca ha sido elegida por delante de sus principales rivales, las dos futbolistas del Barcelona. Entre las 10 candidatas, además, figuraban Smilla Holmberg (Arsenal), Iman Beney (Manchester City), Alara Sehitler (Bayern de Múnich), Veerle Buurman (Chelsea), Maeline Mendy (París FC), Azzurra Gallo (Toulouse) y Giulia Galli (Barcelona). Esta última ha sido elegida como Golden Girl de Italia.

El próximo 14 diciembre será cuando Schröder reciba el premio, en una gala que se celebrará en Turín. En ella estará también Pau Cubarsí, ganador del Golden Boy. Además, el mejor jugador masculino se lo ha llevado por sorpresa Erling Haaland y la mejor jugadora, también de forma inexplicable, Alessia Russo.

Schröder, el mayor talento del mundo

La delantera sueca del Real Madrid ha ganado el premio Golden Girl 2026 a la mejor jugadora sub-21 de Europa y se convierte en la segunda futbolista blanca en lograrlo, tras Linda Caicedo en 2023. Sucede en el palmarés a Michelle Agyemang. Un premio totalmente justificado por lo visto en estos meses en el conjunto blanco, que hizo un importante desembolso en su fichaje.

Con 19 años, Schröder llegó este verano procedente del Hacken, siendo el fichaje más caro de la historia de la sección femenina del Real Madrid, tras una temporada de consagración: 30 goles en 26 partidos en la Damallsvenskan 2025, campeona de Liga y campeona y máxima goleadora de la primera Europa Cup con ocho tantos, cuatro de ellos en la final. En total, 45 goles y 12 asistencias en 42 partidos la pasada campaña.

Su impacto en Valdebebas ha sido inmediato. Desde su debut, ha marcado en casi todos los partidos que ha jugado: 11 goles en 13 encuentros con el Real Madrid, lo que la convierte en la máxima goleadora del equipo de Pau Quesada. En Liga F suma ocho goles y una asistencia en sólo 415 minutos, con un gol cada 28 minutos. Por su parte, en Champions ya ha dejado su sello con tres goles.