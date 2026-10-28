El Real Madrid se vuelve a liar en Champions contra el Bayern

No hay forma. La victoria se le resiste al Real Madrid en esta Champions League, en la que está presentando una fragilidad de lo más preocupante para mantener sus rentas. Porque las madridistas, por tercera vez en tres partidos, empezaron con fuerza, pero se diluyeron. Se dejaron liar por un Bayern de Múnich que se recuperó de dos golpes seguidos y terminó empatando el partido y perdonando, firmando un empate a dos que no sacia a ningún equipo.

Obligadas a ganar en Alemania estaban las blancas, aunque el punto no sabe nada mal, viendo cómo terminó el partido. Dos empates en dos partidos sumaban, en choques de exigencia –eso sí– ante PSG y Manchester City. No era menos este duelo contra el Bayern. Un clásico continental en el fútbol masculino que vivía su primera edición femenina en la Champions, donde las bávaras alcanzaron las semifinales el pasado curso, cayendo ante el Barça.

Era la prueba más complicada hasta la fecha en la máxima competición y, como sucediera en las dos jornadas anteriores, demostraron de inicio que están preparadas para competir con cualquier club de Europa, a excepción del de siempre, claro. Porque no pudieron empezar mejor las de Pau Quesada, que se dejaba, por cierto, a Felicia Schröder y a Andreia Jacinto en el banquillo.

Athenea aparecía para poner por delante al Real Madrid nada más comenzar, en el minuto 7. Aunque el gol se lo debe a Linda Caicedo. No marcará la colombiana, que últimamente no está muy fina de cara a puerta, pero es que no hace falta. Su aportación va mucho más allá. De la nada, estando rodeada por tres futbolistas, se inventó el gol tirándose un autopase hacia la línea de fondo, donde le esperaba una cuarta futbolista del Bayern. Balón atrás y remate de la cántabra a placer.

Con rabia lo celebraba en la banda Quesada y no era para menos. En un duelo muy complicado, el conjunto blanco tomaba la delantera. Acostumbradas a sufrir este curso más de lo normal, abonándose a las remontadas en Liga y sin saber mantener las rentas en Europa, el Real Madrid está teniendo más problemas de los esperados en ambas competiciones, especialmente en esta Champions a la que llegaban sin ganar y con un calendario muy duro.

Y en esta ocasión parecía que sí que iban a dar un paso al frente. Porque Beerensteyn sacó petróleo de una acción caótica, en la que la defensa del Bayern se quedó a verlas venir. La neerlandesa, en estado de dulce, volvió a ver puerta en una jugada a balón parado en la que las alemanas no pudieron hacerlo peor. Porque el centro pasado de Caruso lo cabeceó Cristóbal sin mucha fe, pero la pasividad defensiva permitió a Eva Navarro cabecear de nuevo a puerta y, ante la portera, Beerensteyn volvió a meter la cebeza para mandarla a guardar.

Entonces el Bayern dio un paso al frente. Apretaron el acelerador y no tardaron en recortar distancias por medio de Edna Imade. Porque qué delantera la española. Le puso Bühl desde la esquina un centro muy alto, pero es que si le tiras una lavadora, también te la remata, te la baja o hace lo que haga falta con ella, pero la mete dentro de la portería. Y así fue. La tuvo la internacional para empatar antes del descanso, cuando parecía ya que el Madrid se había diluido, pero no acertó.

El paso al frente muniqués se confirmó en la segunda mitad, donde no tardaron en empatar, por medio de Takinawa. Error en cadena del conjunto blanco que permitió el remate de Harder. Rechazó Frohms y trató de despejar sin éxito Eva Navarro, quedándole el balón a la nipona, que recortó y la pegó marcando un golazo.

Tocadas pero no hundidas se quedaban las madridistas; aunque si querían salir a flote, necesitaban cambiar más que de idea, dibujo o futbolistas, de mentalidad. Entraron Levels y Jacinto, Irune y, por último, Schröder y Däbritz, pero los cambios no mejoraron a las blancas. Es más, Linda acabó fundida y sustituida, Athenea y Eva también abandonaron el césped, mientras que sin Senss ni Angeldahl perdieron consistencia en la medular.

Empate y gracias, porque las tuvo el Bayern en el tramo final para dejar a las madridistas en blanco, sobre todo con un balón a la madera de Proost. Se vuelven a Madrid con un punto más y con la certeza de saber que ya ha pasado, teóricamente, lo peor. Ahora les queda París FC e Inter en casa y Roma en Italia.