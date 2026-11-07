El Real Madrid se desconecta en el descuento en Lezama y empata contra el Athletic

El Real Madrid tropieza en Lezama. Abonadas a la épica, se relamían las blancas tras un duelo en el que la peor de las noticias había llegado en forma de lesión, con la de Linda Caicedo. Eva Navarro había marcado en el 85′ para regalarle los tres puntos a las madridistas, pero entonces llegó la desconexión. El Athletic se aprovechó de una consecución de errores para empatar en el descuento y evitar que puedan ponerse líderes de la Liga F.

El conjunto blanco llegaba a Lezama para dar inicio a una semana en la que afrontará un partido crucial en la Champions League, si es que quiere seguir adelante en la competición. Pero antes tocaba buscar el liderato provisional ante unas leonas que venía de perder el lunes en Tenerife, en un partido que no tuvo que haberse disputado, puesto que se jugó en el Heliodoro apenas tres horas después del trágico suceso de Jesús de Miguel.

En el encuentro, el Real Madrid introducía dos cambios en ataque. Pau Quesada apostaba por un equipo en el que no era ya noticia la presencia de Silvia Cristóbal en el lateral zurdo. Arriba, Linda Caicedo lideraba el equipo, junto a Keukelaar y Beerensteyn, en lugar de Athenea y Schröder, que entrarían en la segunda mitad.

Porque la primera parte del partido no dejó grandes sensaciones para un Real Madrid que no fue capaz de chutar a puerta, pero la segunda no sería mucho mejor. De hecho, el conjunto blanco sufrió la peor de las noticias. Linda Caicedo se hacía daño al chutar y no podía ni apoyar el pie. Apuntaba a lesión muscular de la colombiana, que abandonó el terreno de juego.

Sin su principal estrella en ataque, el conjunto blanco trató de buscar el gol ante un Athletic que apenas concedía oportunidades claras a las blancas. De hecho, pusieron en aprietos la meta de Merle Frohms. Las bilbaínas competían a las madridistas de tú a tú, pese a que sobre el verde estaban ya Athenea y Schröder, entrando por Caicedo la danesa Bruun.

Todo apuntaba a lo que ya se ha convertido en tradición en el vestuario del conjunto blanco. Al menos, en la Liga F. Abonadas a la épica, todo hacía indicar que los goles se reservaban para el apretón final de las de Quesada. Y así fue. Aunque no salió de la manera esperada. Porque al gol de Eva Navarro le siguió otro de Ane Campos para empatar en un descuento interminable.

La murciana colgó un centro al corazón del área que no remató nadie, pese al intento de Bruun por meter la cabeza y de Schröder por puntear el balón. No hizo falta. El esférico entró directamente en la portería, mal defendida en este caso por Adri Nanclares.

Entonces llegó la desconexión madridista. Porque el Athletic empató en un ejemplo de lo que no hay que hacer en defensa cuando se tiene una renta mínima. Entre rebotes, intentos fallidos de despejes y malas decisiones, Ane Campos cazó el rechace ante Frohms y la mandó a guardar. Se alargaba el partido hasta el 14′ de descuento, donde Quesada reclamó la revisión de un posible penalti que no se pitó y que impidió a las madridistas sumar de tres.