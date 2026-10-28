El Gobierno compensa con cinco millones al fútbol femenino por ignorar durante un año su inclusión en la Quiniela

El Gobierno ha anunciado un paquete de subvenciones al deporte que alcanza los 18,2 millones de euros. De ellos, cinco irán a parar al fútbol profesional femenino, repartiéndose entre los 16 equipos que integran la máxima categoría «a partes iguales». Los clubes de la máxima categoría presupuestaron esas partidas ante la promesa desde Moncloa de incluir sus partidos en la Quiniela la temporada pasada. Al demorarse su entrada en las apuestas estatales, desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) se han visto obligados a darlo en modo subvención.

Según informan desde el CSD, esta partida se otorgará a los clubes para que «puedan costear sus gastos corrientes», algo que, por otro lado, ya hacen sin necesidad del dinero público. Según se detalla en la nota difundida, ese dinero se destinará a los 16 clubes, correspondiéndole 312.500 euros a cada uno para pagar al personal, así como «instalaciones, material deportivo y desplazamientos» a lo largo de la temporada.

Fuentes consultadas por OKDIARIO detallan que esta dotación debía producirse al incluir la pasada temporada a los partidos de la Liga F en la Quiniela. El Gobierno se comprometió a que así fuera, presupuestándose este ingreso extra de los clubes. Al no cumplir con ello y aplazar la incorporación del fútbol femenino a la temporada 2026-2027, desde el organismo gubernamental han tenido que aprobar esta partida, que saldrá de sus cuentas y no de lo recaudado por Loterías y Apuestas del Estado.

El Gobierno anunciaba en mayo que el fútbol femenino llegaría a la Quiniela, incorporando a partir de esta temporada cuatro partidos de la Liga F por jornada. Sin embargo, el compromiso se había dado mucho antes. Estaba previsto que desde la temporada 2025-2026 ya sucediera, puesto que el Congreso de los Diputados aprobó en 2020, a petición del grupo Popular, la proposición no de ley por unanimidad.

Esa luz verde llegó hace seis años, pero se quedó guardada en un cajón a la espera de ser tramitada. En 2024 volvería, de la mano de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso, lo que llevaría al Gobierno a comprometerse con reformar la legislación de cara a la temporada que arrancaba en agosto de 2025. Se presupuestó esa partida por parte de los clubes, pero el Ejecutivo falló.

En mayo, por fin, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto que permitía la inclusión de los partidos de la Liga F en la Quiniela. La recaudación se repartiría entre los clubes de la competición, a los que correspondía un 15% de los ingresos destinados al fútbol profesional, mientras que el fútbol masculino percibirá un 30,5%, al aportar más partidos.