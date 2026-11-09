Cañizares analiza el papel de Mourinho en el regreso de Vinicius: «Si es capaz de hacerle correr, es para quitarse el sombrero»

El Real Madrid de José Mourinho está en su mejor momento. Con ocho victorias consecutivas, el técnico portugués ha encontrado el núcleo perfecto para competir y arrasar. Todo ello, con un Vinicius Jr. que vuelve de su sanción de Liga y está listo para acoplarse.

En los cuatro partidos que ha estado fuera el astro brasileño, el conjunto blanco ha demostrado una sinergia (sobre todo en el Nou Camp ante el Barça), que da a entender que Mourinho ya tiene prácticamente su once ‘de gala’ hecho. Pero claro, el talento y la capacidad individual de Vinicius tienen que sumarse ahora al grupo.

Entre Diomande y Arda Güler han llevado el timón en las bandas, y ahora la suma de la estrella puede sumar a lo que ya está creado. Así lo comentaba Santi Cañizares, apelando a una nueva posición del brasileño para encajar en el puzzle que se ha creado en las últimas semanas.

«Ahora vamos a ver cómo lo acopla», comenzaba el exportero del Real Madrid en el Partidazo de COPE. «Vinicius es un jugador que obviamente no va a pasar desapercibido, no lo va a quitar de en medio y para mí la solución es que juegue de 9, que juegue por Mbappé», dijo en la radio.

«Es el recambio posible que tiene. Los dos en el campo… el equipo puede ganar igualmente partidos, pero ya no va a tener la misma identidad, el mismo equilibrio y el mismo buen rollo», prosiguió.

«La figura de Bellingham… Bellingham, cuando está en el campo, es un tío muy generoso. Cuando ve que hay gente que se escaquea, le toca las narices y, aunque quiera, ya no es lo mismo. Como Bellingham, hay más, pero al que más se le nota es a Bellingham», explicó en la radio.

«Esto tiene difícil solución. Ya si es capaz de hacer correr a Vinicius e integrarlo en dinámica, es para quitarse el sombrero», concluyó acerca del nuevo Real Madrid con el brasileño en la banda y lo visto en los últimos partidos.

Vinicius vuelve a escena

Vinicius Jr se ha ausentado de los últimos cuatro partidos del campeonato doméstico por el tirón de pelo a Nathan Saliba ante el Villarreal. El carioca ha estado en Champions ante el RB Leipzig y AEK, pero no ha terminado de encontrar ritmo en el campo.

Coincide con un brillante estado de forma de los de Mourinho, con un once ya reconocible, pero del que es difícil dejar fuera a un Vinicius que se espera que regrese con ganas tras la sanción.

A su lado tendrá a Mbappé, Bellingham, Valverde… y un Diomande que se ha hecho grande e indiscutible con sus impresionantes actuaciones las últimas semanas. Será tarea de Mourinho potenciar este esquema con el regreso de la estrella brasileña, algo que no parece fácil viendo los resultados y la sinergia creada.