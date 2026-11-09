Mourinho teme que las selecciones le rompan el Real Madrid

El Real Madrid se marcha al parón internacional en su mejor momento, pero José Mourinho tiene motivos para estar preocupado. Hasta 18 futbolistas abandonarán la disciplina blanca para concentrarse con sus respectivas selecciones, dejando prácticamente vacía Valdebebas. Una situación que no gusta nada al entrenador portugués, especialmente después de la victoria contra el Valencia en Mestalla, que puso el broche a una semana perfecta. Tres partidos consecutivos fuera de casa, tres triunfos y un equipo que ha encontrado su identidad. Ahora llega el enemigo que Mourinho no puede controlar: el parón de selecciones.

La preocupación del portugués va mucho más allá de quedarse sin efectivos para entrenar. Mourinho teme que el desgaste, los viajes y los minutos acumulados con las selecciones terminen pasando factura a una plantilla que acaba de superar una exigencia física extraordinaria. El Real Madrid ha encontrado el equilibrio, la confianza y una mentalidad ganadora después de semanas de trabajo. El entrenador no quiere que esa dinámica se vea interrumpida por lesiones, sobrecargas o problemas físicos que condicionen el regreso a la competición.

El aviso de Mourinho a los seleccionadores

El propio Mourinho puso palabras a su preocupación después de ganar en Mestalla. «Mi única preocupación es la acumulación. Ellos están en fatiga extrema y el lunes tienen que estar con sus selecciones», explicó el portugués, consciente de que sus futbolistas apenas tendrán margen para recuperarse. Su advertencia fue especialmente significativa. Durante los primeros días de concentración, los jugadores todavía estarán recuperándose del esfuerzo realizado con el Real Madrid. «No hablo de fatiga mental, porque el jugador que gana no tiene fatiga mental. Pero sí fatiga física», añadió.

Mourinho no pretende abrir una guerra con los seleccionadores. De hecho, dejó claro que respeta su trabajo y el orgullo que supone representar a un país. Pero tampoco ocultó su inquietud por la gestión de los minutos. «Yo no voy a hablar», aseguró cuando le preguntaron si contactaría con algún seleccionador. Y puso como ejemplo a Carlo Ancelotti, que tendrá a Vinicius y Endrick con Brasil. El técnico entiende que ambos deben jugar, pero confía en que sus internacionales regresen en buenas condiciones. «A ver si tenemos suerte», resumió.

Valdebebas se queda bajo mínimos

La desbandada afecta a prácticamente todas las líneas del Real Madrid. Francia contará con Mbappé, Camavinga, Tchouaméni y Konaté. Inglaterra se lleva a Bellingham y Trent Alexander-Arnold, mientras que Brasil tendrá a Vinicius y Endrick. También acudirán a sus selecciones Valverde con Uruguay, Bernardo Silva con Portugal, Arda Güler con Turquía, Dumfries con Holanda, Brahim Díaz con Marruecos y Diomande con Costa de Marfil.

España también contará con representación madridista. Luis de la Fuente ha citado a Marc Cucurella y Dean Huijsen para la absoluta, mientras que Carlos Espí y Thiago Pitarch acudirán con la Sub-21. Especialmente llamativa es la presencia de Pitarch, que recibe su primera convocatoria con los de David Gordo.

Mourinho se queda con apenas cinco futbolistas del primer equipo en Valdebebas. Ferland Mendy, Álvaro Carreras, Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger y Eder Militao serán los únicos disponibles durante esta ventana. El brasileño finalmente no viajará con su selección por precaución médica y podrá continuar trabajando en su recuperación.

El miedo a perder lo conseguido

Lo que más inquieta a Mourinho es que el parón llegue precisamente cuando su Real Madrid ha encontrado su mejor versión. El portugués ha construido un equipo solidario, ordenado y competitivo, capaz de superar las dificultades y de encadenar victorias sin perder su identidad. Tras el triunfo en Mestalla, volvió a elogiar a sus jugadores y aseguró que el equipo «huele muy bien». Una expresión que resume la confianza que tiene en un vestuario al que ve unido y comprometido.

Ahora, sin embargo, el entrenador pierde durante varios días el control sobre las cargas de trabajo de buena parte de su plantilla. Después de una semana marcada por los desplazamientos a Santander, Atenas y Valencia, el cuerpo técnico teme especialmente la acumulación de esfuerzos y los riesgos musculares.

El Real Madrid se marcha al parón lanzado, pero Mourinho no podrá estar tranquilo hasta recuperar a sus internacionales. El portugués ha conseguido que sus jugadores respondan a una exigencia máxima. Ahora necesita que las selecciones le devuelvan ese mismo equipo. Sin sobresaltos, sin lesiones y con la gasolina suficiente para seguir ganando.