El Real Madrid frena al UCAM Murcia con otra paliza para seguir invicto en Liga

El Real Madrid se ha impuesto este domingo el UCAM Murcia en un partido en el que tuvo que frenar a un rival en racha (dos victorias seguidas) para terminar arrollándole en el último cuarto (90-71; 27-16 en el cuarto parcial). Así, los blancos se levantaron de la derrota contra el Panathinaikos y recuperaron confianza en una tarde en la que el agotamiento físico por la acumulación de lesiones se manifestó en algunos momentos. Séptimo triunfo del líder de la Liga Endesa, que alarga el pleno y su imbatibilidad.

La baja a última hora de Chuma Okeke llevó a Pedro Martínez a convocar al canterano Pablo Mera, jugador del júnior de 16 años. A falta de 1:22 minutos, debutó con el primer equipo en el Palacio con triple final incluido. En otro triunfo coral, Jaime Pradilla destacó con 15 puntos, 7 rebotes y 24 de valoración. Pese al vendaval del último cuarto, los blancos trabajaron para lograr despegarse de un peleón UCAM.

Fue un inicio precipitado pese a la propuesta animada de ambos equipos. Las tres pérdidas locales no fueron correspondidas por los visitantes, con 2/6 en tiros de dos y 1/5 en triples. Sin embargo, Pradilla sabía de su responsabilidad como único ala-pívot en el Real Madrid y se mostró como su principal referente, con siete puntos y cuatro rebotes en los primeros siete minutos (13-8).

Exigido por el guion, Pedro Martínez recurrió a una dupla interior formada por Damian Jones, protagonista con dos triples, y Olivier Sarr, a la vez que el Murcia mejoraba sensaciones ofensivas de la mano de un valiente Jean-Marc Pansa. La tercera personal del pívot del UCAM al inicio del segundo acto limitó el subidón de los de Sito Alonso, que se mantuvieron bien atrás, especialmente en la pintura, y asearon sus porcentajes desde el tiro libre con un gran Michael Forrest.

El sorpaso en el marcador hizo reaccionar a los locales, que pagaron con la misma moneda con tres aciertos consecutivos de Sergio Llull, Alberto Abalde y otro más de Jones, cada vez más cómodo desde fuera. La máxima se estiró hasta los ocho de diferencia al descanso gracias a una penetración de Andrés Feliz casi sobre la bocina (47-39)

Hubo que esperar más de dos minutos para ver la primera canasta de la segunda parte. El Real Madrid, amo del rebote (23-12), trabajó para sortear la defensa del UCAM con Edy Tavares como referencia interior. El desacierto de Timothé Luwawu-Cabarrot, completamente negado, hizo creer a los de Sito Alonso en sus opciones. Metiendo muchas manos en defensa y con unos combativos Forrest y Pansa, los murcianos sumaron un parcial de 0-9 para engancharse (55-50).

Las 12 recuperaciones de balón visitantes no se veían recompensadas por sus problemas para rebotear, pero las opciones continuaron abiertas a falta del último cuarto (63-55). A principios del periodo, Luwawu-Cabarrot desató los aplausos de la grada con sus dos primeros aciertos perimetrales en el choque y dio algo de respiro a los suyos.

A la inspiración del francés se le unió un espectacular Jones, que volvió a dejar muestras de sus condiciones atléticas. Nada pudo frenar ya al Madrid, que en sus mejores minutos superó la barrera de los 20 de diferencia, para poner su séptima victoria y acumular un balance impoluto en la ACB.