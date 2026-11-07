Resultado Valencia – Real Madrid, en directo online: árbitro, cómo va en tiempo real, dónde ver y última hora en vivo el partido de Liga hoy

El Real Madrid visita este sábado al Valencia en la jornada 12 de la Liga, un duelo en el que los blancos se despedirán de Mestalla, donde quieren prolongar su inercia positiva para meter presión al líder y dormir en lo más alto, ante un equipo ‘che’ que necesita celebrar una victoria en casa por primera vez este curso para salir del descenso.

Mourinho, invicto ante el Valencia como técnico del Real Madrid con cinco triunfos —como el 3-6 en su primer curso o un 0-5 en 2013— y tres empates, criticó la falta de descanso tras ganar, aunque con agonía, este miércoles al AEK en Atenas (2-0) con un zapatazo de Fede Valverde en el descuento. Otra victoria, como en Roma, de carácter y fe cuando el fútbol se atraganta. Pero desde el Clásico (1-2) en Barcelona, el equipo merengue parece haber cambiado el chip a nivel colectivo.