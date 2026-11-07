Real Madrid
Resultado Valencia – Real Madrid, en directo online: árbitro, cómo va en tiempo real, dónde ver y última hora en vivo el partido de Liga hoy
Sigue el minuto a minuto del Valencia-Real Madrid en Mestalla
El equipo de José Mourinho necesita ganar para agitar el liderato de la Liga
Min.29
Protestan ambos equipos
Primero se pedía un mano de Huijsen y luego un agarrón a Güler dentro del área. Está el partido muy abierto, que ya lo estaba antes del gol de Valverde.
⚽| Min.27
¡GOL DEL REAL MADRID!
¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE VALVERDEEEEEE! Falra que dispara Mbappé, rebota en la barrera y ahí estaba el uruguayo para lanza run misil rasito y colocado al palo largo. Se adelanta el Real Madrid cuando más sufría.
😡| Min.25
Tangana con Maffeo
Falta al borde del área de Maffeo a mbappé, que se iba a plantar solo ante el portero. Les enseñaron la tarjeta amarilla y fue todo el Real Madrid a pedir la expulsión. Muy tenso está el partido.
Min.23
El árbitro avisa a Mourinho
Protesta una falta de Maffeo a Cucurella.
⚽❌| Min.19
¡Gol anulado al Valencia!
Por muy poco, pero era fuera de juego de Guido Rodríguez. Sube de temperatura el partido.
Min.18
¡Paradón de Courtois!
Fallo garrafal de Tchouaméni en la salida de balón que supuso un regalo a Mayol. Otra salvada heroica de Courtois.
‼️| Min.17
¡Pide penalti Mbappé!
Cayó dentro del área después de un agarrón de Tárrega, pero el árbitro no señala nada.
Min.16
El Real Madrid se atasca
Los de José Mourinho tienen la iniciativa, pero no están encontrando el último pase para romper la defensa del Valencia.
❗| Min.13
¡Prueba Diomande con un disparo!
Buena bicicleta del delantero que probó con el exterior, pero ataja fácil el portero del Valencia.
Min.11
Protesta el Real Madrid
Pedían Mbappé y Bellingham tarjeta a Guido Rodríguez por una dura entrada a Diomande. Se queda en nada y balón para el Valencia.
Min.9
Se para el partido
Por el homenaje a Jesús de Miguel. El balón vuelve a rodar en Mestalla.
Min.8
Tensión en Mestalla
Le rebañó un balón Sadiq a Güler y Huijsen le acaba haciendo falta a Maffeo. Mourinho dice que no hubo nada y el cuarto árbitro ha tenido que frenar a los susplentes del Valencia.
❗| Min.6
¡Salva Diomande!
Pérdida de Bernardo Silva que aprovechó al Valencia para correr, pero ahí estaba la galopada de Diomande para evitar el contragolpe.
Min.4
No llega Mbappé por poco
Centro de Bellingham al francés que no conecta tras una buena intervención defensiva de Pepelu. Hubo un pequeño enganchón del inglés con un jugador del Valencia por una falta de Konaté en el área ché.
Min.2
Fuera de juego del Real Madrid
Se equivoca el línier porque Tárrega habilitaba la acción. Domina el balón el Real Madrid, mientras que el Valencia espera con una presión tímida.
⏱️| Min.1
¡COMIENZA EL PARTIDO!
¡¡¡Arranca el Valencia-Real Madrid!!!
Minuto de silencio por Jesús de Miguel
Colocan una ofrenda floral en la zona del campo donde el jugador del Tenerife tuvo su terrible accidente. Los jugadores del Real Madrid y Valencia salen con la camiseta especial de Jesús de Miguel. Mestalla en pie.
Todo listo
Juegadores en el túnel de vestuarios. Faltan muy pocos minutos para que empiece el partido en Valencia.
Hernández Maeso arbitrará el último Valencia – Real Madrid de Liga en Mestalla
Francisco Hernández Maeso será el árbitro del Valencia – Real Madrid, partido de la duodécima jornada de Liga que se jugará en Mestalla. El colegiado extremeño tendrá a Raúl Martín González como VAR y será la quinta vez que dirija al Real Madrid, la primera esta temporada.
El Real Madrid se juega la Liga
Este partido son más que tres puntos para el Real Madrid. En caso de ganar, el conjunto blanco se pondría líder provisional con 30 puntos, los mismos que el Barcelona y dos más que el Atlético. Una forma para meter presión a ambos, que se enfrentarán el domingo por la noche en el Metropolitano.
Si mañana ganase el Barcelona, el Real Madrid se pondría segundo en caso de hacer los deberes contra el Valencia. Si vence el Atlético, los rojiblancos serían líderes con 31 puntos y los de Hansi Flick bajarían al tercer puesto. Un fin de semana clave en el campeonato antes de marcharse al parón de selecciones.
Media hora para que empiece el partido
Ya están ambos equipos calentando en el césped. Gran ambiente en Mestalla para un partidazo del fútbol español.
«Una rivalidad que supo darse la mano»: el adiós del Valencia al Real Madrid de Mestalla
El Valencia ha querido despedir al Real Madrid de Mestalla con un vídeo cargado de historia, emoción y recuerdos. El conjunto blanco visitará este sábado por última vez en Liga el histórico estadio valencianista antes del traslado al Nou Mestalla, y el club che ha preparado una pieza especial para recordar una de las grandes rivalidades del fútbol español. La voz del vídeo la pone Diego Ibáñez, cantante del grupo Carolina Durante, que acompaña un recorrido por algunos de los momentos más emblemáticos de los enfrentamientos entre ambos equipos. Entre sus protagonistas aparece Alfredo Di Stéfano, leyenda absoluta del Real Madrid que también dejó su huella en Valencia como entrenador. Una figura que representa como pocas la historia compartida entre dos clubes que han protagonizado noches inolvidables.
Mourinho activa la alarma en Mestalla: «Se lo toman como una final»
Mourinho ha puesto Mestalla en rojo. «Lo han preparado como si fuera una final», aseguran fuentes cercanas al cuerpo técnico. El Real Madrid afronta este sábado una salida que en el vestuario se está preparando como una final. Por el desgaste de una semana con tres desplazamientos, por la dificultad del escenario y por una clasificación que ofrece una oportunidad para acercarse a sus rivales. El Atlético y el Barcelona se enfrentan el domingo y alguno dejará puntos. Pero para aprovecharlo hay una obligación previa. Ganar al Valencia. El portugués lleva días insistiendo en ello mientras administra las fuerzas de una plantilla que acaba de regresar de Atenas.
Dónde ver en directo el Valencia – Real Madrid de la Liga por TV y online: canal y streaming hoy
El Valencia-Real Madrid de la jornada 12 de la Liga EA Sports se podrá ver a través de DAZN, que es el canal de pago que tiene los derechos de la competición junto con Movistar. Todos aquellos que tengan contratado este operador podrán descargar la app en un teléfono móvil, tablet o smart TV y así ver todo lo que suceda en Mestalla en streaming y en vivo online. Recordamos que este choque no se verá en abierto ni gratis por la TV en España.
Vinicius, la gran ausencia del Valencia-Real Madrid
Vinicius no estará en Mestalla al tener que cumplir su cuarto y último partido de sanción por su expulsión contra el Villarreal. El brasileño volverá a estar disponible después del parón contra el Celta en el Santiago Bernabéu.
Mourinho sale con el Real Madrid de gala
La alineación del Real Madrid contra el Valencia ya es oficial y supone el regreso del bloque habitual después de las rotaciones de Atenas. Valverde vuelve al lateral derecho, Konaté y Huijsen recuperan sus puestos en el centro de la defensa y Tchouaméni y Bernardo Silva se reúnen en el doble pivote. También regresa Güler, que se quedó fuera de la convocatoria de Champions para descansar. Diomande ocupa la izquierda, Bellingham juega de mediapunta y Mbappé es la referencia ofensiva en el último partido de sanción de Vinicius.
Alineación del Valencia
Javier Aguirre apuesta con el siguiente once contra el Real Madrid: Dimitrievski; Maffeo, Pepelu, Tárrega, De Haas, Gayà; Javi Guerra, Guido, Mayol; Danjuma y Sadiq.
ALINEACIÓN DEL REAL MADRID
José Mourinho sale con el siguiente once en Mestalla: Courtois; Valderde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham; Güler, Diomande y Mbapppé.
¡Bienvenidos!
¡MUUUUUUUUUUY BUENAS TARDES! Bienvenidos a todos a la retransmisión en directo del Valencia-Real Madrid. Un partido en el que los de José Mourinho se juegan muchísimo en Lig en Mestalla. Ganar hoy es clave para agitar la lucha por el liderato y buscarán vencer hoy a un conjunto valenciano que también necesita puntos para salir del descenso. ¡Arrancamooooos!
El Real Madrid visita este sábado al Valencia en la jornada 12 de la Liga, un duelo en el que los blancos se despedirán de Mestalla, donde quieren prolongar su inercia positiva para meter presión al líder y dormir en lo más alto, ante un equipo ‘che’ que necesita celebrar una victoria en casa por primera vez este curso para salir del descenso.
Mourinho, invicto ante el Valencia como técnico del Real Madrid con cinco triunfos —como el 3-6 en su primer curso o un 0-5 en 2013— y tres empates, criticó la falta de descanso tras ganar, aunque con agonía, este miércoles al AEK en Atenas (2-0) con un zapatazo de Fede Valverde en el descuento. Otra victoria, como en Roma, de carácter y fe cuando el fútbol se atraganta. Pero desde el Clásico (1-2) en Barcelona, el equipo merengue parece haber cambiado el chip a nivel colectivo.
Min.34
El Real Madrid pausa el partido
Después de unos minutos de mucho ritmo, los de Mourinho tocan con posesiones largas para calmar el partido.