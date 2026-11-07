Valencia – Real Madrid: la última batalla de Mestalla

El Real Madrid visita este sábado al Valencia en Mestalla (21:00 horas) para cerrar antes del parón una semana que ha exigido piernas, cabeza y muchas horas de viaje. Mourinho recupera a Tchouaméni y Güler, vuelve a perder a Vinicius por sanción y prepara el regreso de buena parte de su bloque habitual para buscar la octava victoria consecutiva. Enfrente espera el Valencia de Javier Aguirre, penúltimo y todavía sin triunfos ligueros ante su afición. Una prueba de resistencia con mucho más en juego que tres puntos. realmadrid.com

Los blancos llegan terceros, con 27 puntos y a tres del Barcelona y a dos del Atlético. Mantener la presión exige superar una visita que aparece entre el desgaste europeo y las necesidades de un adversario que pelea por salir del descenso. El Real Madrid ha encontrado una velocidad de crucero que necesita conservar incluso cuando el depósito empieza a pedir una pausa.

La revolución busca continuidad

Mourinho ha conseguido cambiar la cara de su equipo. El Real Madrid encadena siete victorias entre todas las competiciones, cuatro de ellas en Liga, y ha transformado las dudas en resultados. El Clásico reforzó su candidatura y la remontada contra el AEK, del 2-3 final, volvió a demostrar su capacidad para salir de una situación comprometida.

Pero Atenas también dejó trabajo pendiente. El Real Madrid sufrió, concedió ocasiones y necesitó intervenciones importantes de Courtois. La victoria sostuvo el pleno europeo, aunque el portugués quiere recuperar en Mestalla el control que había encontrado con Tchouaméni y Bernardo Silva juntos.

Ese doble pivote ha sido una de las claves de la mejoría. El francés protege y equilibra; el portugués ofrece una salida para superar la presión. A su alrededor, las distancias se reducen y el equipo puede atacar con más seguridad.

Un último esfuerzo antes del parón

El calendario ha comprimido tres desplazamientos en una semana. Santander, Atenas y Valencia. El Real Madrid afronta el último con poco más de 72 horas de descanso entre partidos y con la recuperación como prioridad. Mourinho necesita piernas frescas, pero también futbolistas capaces de interpretar una noche que puede hacerse larga.

Tchouaméni y Güler regresan después de descansar en Champions. Konaté y Huijsen apuntan al centro de la defensa, con Cucurella en la izquierda y Valverde de nuevo en el lateral derecho. Bernardo acompañaría a Tchouaméni, mientras Bellingham actuaría por detrás de Mbappé.

Güler partiría desde la derecha y Diomande ocuparía el costado izquierdo. Una alineación pensada para recuperar asociaciones conocidas y evitar que el cansancio convierta el encuentro en un intercambio sin control. El objetivo es mandar antes de que pesen los minutos.

Vinicius cumple el último partido

Vinicius vuelve a quedarse fuera. El brasileño cumple el último de los cuatro encuentros de sanción y Mourinho tendrá que resolver otra jornada liguera sin él. Tras jugar en Atenas, su regreso al campeonato deberá esperar hasta después del parón.

La izquierda vuelve a ofrecer una oportunidad a Diomande, cuyo crecimiento ha aumentado la competencia en el ataque. Su desborde y su trabajo serán importantes ante un rival que intentará cerrar los espacios. Rodrygo y Asencio completan las ausencias de un Real Madrid que necesita terminar este tramo sin dejarse puntos.

Aguirre prepara la resistencia

El Valencia llega penúltimo, con nueve puntos, aunque el triunfo en Elche le ha dado aire. Un gol de Umar Sadiq decidió el encuentro y permitió a Aguirre lograr su primera victoria al frente del equipo. Ahora necesita trasladar esa reacción a Mestalla.

Su gran asignatura pendiente está en casa, donde todavía no ha ganado en esta Liga. El mexicano buscará un bloque compacto, con ayudas constantes y pocos espacios interiores para Bellingham y Mbappé. La posibilidad de acumular cinco defensores encaja en ese propósito de proteger el área y obligar al Real Madrid a elaborar cada ataque.

Las transiciones y el balón parado pueden darle oxígeno. Sadiq ofrece una referencia arriba y Luis Rioja amenaza con espacios. Aguirre necesita que su equipo compita cada duelo; Mourinho, que los suyos tengan paciencia para abrir el partido sin perder el orden.

La última visita a este Mestalla

El encuentro tendrá también un significado especial para el escenario. Será el último Valencia – Real Madrid en el actual Mestalla antes del traslado del conjunto valencianista a su nuevo estadio. Una despedida de este clásico en un campo que ha sido testigo de noches de enorme tensión, grandes partidos y muchas polémicas. El Real Madrid buscará cerrar con una victoria su paso por uno de los estadios que más le han exigido históricamente.

Valencia – Real Madrid: posible alineación