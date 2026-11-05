Benzema arropa a Vinicius tras las críticas en Atenas: «El número 1 siempre»

Vinicius afronta un momento muy sensible en el Real Madrid. Atenas fue testigo de otra escenificación de que no está con el hambre de hace unas temporadas. El delantero fue titular en Champions con la misión de redimirse mientras su sanción afronta su última etapa, pero fracasó en su intento. Otra bala perdida que hace que su titularidad, cuando pueda volver a jugar en Liga, esté casi perdida. En medio del infierno, un fantasma del pasado ha querido lanzar un mensaje al madridismo para que no olvide lo que hizo el brasileño. Karim Benzema ha salido en su ayuda.

El delantero francés fue el último que le comprendió en el campo. Fue su mejor aliado, con el que compartió sus mejores años en el Real Madrid. Juntos conquistaron España y Europa, pero desde que Karim puso rumbo a Arabia Saudí, algo perdió Vinicius. Un vacío que no ha podido llenar con Mbappé. Pero desde dichas tierras ha llegado un mensaje de apoyo cuando más lo necesita: «Número 1 siempre». Eso escribió junto a una foto de ambos entrenando en Valdebebas.

No es la primera vez que elogia a Vinicius, independientemente del estado de forma en el que se encontraba. Un gol y tres asistencias en los 12 partidos de toda la temporada. Números que hacen muy difícil a José Mourinho ponerle de titular después del parón para cuando le tenga disponible para todas las competiciones. La irrupción de Diomande, especialmente cuando juega en la izquierda, y el crecimiento de Güler, que fue el sacrificado del esquema en Atenas, hacen que los motivos para creer en la resurrección de Vinicius no sean suficientes.

Para el entrenador portugués, hizo un partido «aceptable», pero cuando acabe el partido en Mestalla, se abrirá el debate. Benzema es de los que sigue creyendo fielmente en él, y no tiene duda de que sigue siendo el mejor del mundo a pesar de una mala racha que hace que su nombre no se pida en el Santiago Bernabéu.