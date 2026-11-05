Mourinho recupera el Madrid del descuento

El Real Madrid acumula ya cinco victorias resueltas en los instantes finales de los partidos, evidenciando una inquebrantable fe competitiva y una profundidad de plantilla determinante, aunque también reflejando problemas de control y debilidades defensivas fuera de casa.

La capacidad del Real Madrid para inclinar la balanza en los compases finales no es una casualidad aislada, sino el resultado de dinámicas muy positivas y de una excelente gestión de los recursos disponibles. Éxitos recientes frente al Espanyol, el Elche, la Roma, el Barcelona y, ayer mismo, la sufrida victoria contra el AEK de Atenas demuestran que el equipo llega a los últimos minutos con una energía superior y una confianza imbatible en la victoria. Lejos de ser un espejismo, este fenómeno alimenta una sinergia ganadora en el vestuario, recordando a aquellas dinámicas competitivas que marcan las temporadas exitosas.

Gran parte de este éxito radica en la agresiva utilización de los cambios por parte de Mourinho y en una plantilla dotada de múltiples variantes ofensivas. La presencia de atacantes y recursos disruptores desde el banquillo permite alterar por completo la textura del encuentro cuando el rival flaquea físicamente. Sin embargo, este planteamiento ofensivo conlleva contrapartidas evidentes. La alineación simultánea de cuatro jugadores de ataque suele provocar que el equipo se parta, restando poso y control en el centro del campo y exponiendo a una defensa que, que con Militao y Rudiger, atraviesa momentos de vulnerabilidad física.

Fuera de casa, el Real Madrid sufre en exceso para someter a los rivales y dominar los partidos de principio a fin. El contraste entre la versión autoritaria mostrada en Santander y el sufrimiento padecido en compromisos europeos o ligueros pone de manifiesto que el equipo necesita recuperar la solidez en el juego posicional. A esto se suma el pésimo momento de Vinicius y la necesidad imperiosa de consolidar alternativas tácticas fiables en la medular cuando faltan figuras clave como Bernardo Silva.

En definitiva, la resiliencia y el acierto final son virtudes incalculables que reafirman el ADN competitivo del club, pero volver a la versión de Santander hará mucho más sencillo el proceso.