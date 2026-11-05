Al Real Madrid le salen las cuentas en la Champions

Al Real Madrid le salen las cuentas. La victoria por 1-2 contra el AEK en Atenas permite al equipo de Mourinho alcanzar los doce puntos después de cuatro jornadas y afrontar la segunda mitad de la fase de liga con el objetivo de los octavos bien encaminado. El pleno ante Inter, Roma, Leipzig y el conjunto griego concede margen para perseguir una clasificación alta, evitar el desgaste del playoff y aspirar a las ventajas reservadas a los primeros puestos. Todavía falta certificarlo, pero los blancos han hecho la mitad del trabajo sin dejarse un punto.

La diferencia entre avanzar con tranquilidad y llegar obligado a la última jornada tiene un valor especial en este calendario. Mourinho ha insistido en la acumulación de encuentros y desplazamientos. En ese contexto, ganar ahora puede ahorrar problemas después.

Atenas exigió competir para mantener la trayectoria. El resultado deja al Real Madrid con cuatro victorias en cuatro partidos y otros cuatro compromisos por delante. Puede alcanzar los 24 puntos. El horizonte invita a mirar arriba, aunque la clasificación definitiva dependerá también de lo que hagan los demás.

Doce puntos para construir el pase

El primer objetivo consiste en terminar entre los ocho primeros. Esas posiciones permiten acceder directamente a octavos, mientras los equipos situados del noveno al vigesimocuarto deben superar una eliminatoria adicional. Para el Real Madrid, ahorrarse esos dos encuentros supondría liberar fechas y reducir riesgos.

Los doce puntos actuales acercan ese propósito, pero no equivalen a una clasificación matemática. Tampoco existe una cifra universal que garantice acabar entre los ocho mejores. El corte cambia según los resultados y los desempates de cada edición.

El precedente de la primera fase de liga obliga a ser prudente. En la temporada 2024-2025, el Real Madrid terminó undécimo con quince puntos y tuvo que disputar el playoff. Por tanto, alcanzar esa cantidad no asegura por sí solo evitar la ronda extra.

La ventaja de los blancos es que disponen de cuatro jornadas para seguir sumando desde una posición favorable. Cada victoria adicional reducirá la incertidumbre y permitirá acercarse al tramo decisivo con mejores condiciones. Ganar a PSV y Lask en el Bernabéu y Shakhtar Donetsk en Londres es una obligación. La difícil estará en el Emirates ante el Arsenal, subcampeón de Europa.

El premio de acabar entre los dos primeros

Entrar en octavos es sólo una parte de la cuenta. El formato concede importancia a la posición final porque condiciona el cuadro y las ventajas de campo. El primero y el segundo quedan separados en las dos mitades, de modo que únicamente podrían encontrarse en la final.

Además, los cuatro primeros tienen derecho a disputar en casa la vuelta de cuartos y los dos primeros también la de semifinales, si alcanzan esas rondas. Para el Real Madrid, poder resolver esas eliminatorias en el Bernabéu añade un incentivo evidente.

Eso no garantiza un recorrido sencillo. Los rivales y el desarrollo de cada cruce seguirán marcando la dificultad, pero competir por esas posiciones permite buscar ventajas desde noviembre. La fase de liga tiene consecuencias que se prolongan mucho más allá de su última jornada.

Ganar ahora para respirar después

El pleno también ofrece a Mourinho mejores condiciones para administrar su plantilla. Disponer de puntos permite afrontar los siguientes encuentros con menos urgencia y valorar las necesidades físicas sin que cada decisión quede condicionada por una obligación inmediata.

La victoria europea llegó en mitad de una semana con tres salidas consecutivas. Después de Santander y Atenas espera Valencia. El desgaste explica por qué resulta tan importante convertir las buenas actuaciones en puntos y evitar que el trabajo quede pendiente para más adelante.

El Real Madrid sale de Grecia con doce de doce y con sus aspiraciones intactas. Tiene margen para buscar los octavos y argumentos para perseguir los primeros puestos. Las cuentas empiezan a cuadrar, pero Mourinho necesita seguir sumando para convertirlas en certezas.