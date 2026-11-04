Pedro Martínez: «No pienso en las lesiones en absoluto, no hay que buscar excusas»

Pedro Martínez atendió a los medios tras la derrota del Real Madrid contra el Panathinaikos en un partido de los que se recuerdan durante un tiempo y en el que su equipo rozó una gesta milagrosa (112-115). Lo más reseñable de su comparecencia es que, pese a no contar con tres de sus mejores jugadores (Maledon, Campazzo, Jantunen), el catalán no usó las lesiones como excusa a una derrota más que digna.

«El equipo ha jugado con esfuerzo, buena mentalidad y, realmente, desde ese punto de vista, muy bien», comenzó Pedro Martínez. «No, la verdad es que eso no lo pienso en absoluto. No hay que buscar excusas. Hemos competido bien con los jugadores que hemos tenido hoy y ya está. Echamos de menos a los que no están, pero sacamos partido a los que sí están. Pensamos en el siguiente. Cuando vuelvan los lesionados, fantástico. No podemos estar justificándonos hoy con los jugadores que no estaban», afirmó, sin arrojar una sóla excusa.

«No hay que hacer análisis a blanco y negro y menos si has perdido. Los jugadores lo intentan en los entrenamientos y en los partidos. A los que les sale muy bien no hay que poner grandes expectativas y a los que no no pensar que no van a tener buenas actuaciones. Hemos de tener un punto de equilibrio y ver qué podemos hacer para ayudar a los jugadores. Hay que intentar recuperar a los jugadores que están con menos confianza y no dramatizar en las derrotas ni en las victorias», añadió.

«Es un jugador que no estaba teniendo buenas actuaciones porque salía de una lesión. Es muy top y tiene una capacidad muy grande de ir a los tiros libres. Es muy difícil de defender y muy bueno. Ha hecho un gran partido y también es verdad que podríamos haber ganado a pesar de ello», finalizó, hablando del partidazo de Kendrick Nunn (33 puntos).