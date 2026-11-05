Nico Paz asombra a Europa liderando al sorprendente Como al top-8

Nico Paz volvió a brillar en otra noche de Champions League después de anotar un gol y repartir dos asistencias en la goleada del Como (1-9) al Lens, que fue la más abultada de la historia de la competición. El mediapunta argentino formado en el Real Madrid sigue confirmándose como uno de los futbolistas más prometedores del mundo y el club blanco tiene una opción unilateral de compra de sus derechos para la próxima temporada.

Nico Paz se está confirmando como uno de los mejores futbolistas del mundo y el digno heredero de la ’10’ de Messi en Argentina durante estos primeros meses de competición. A sus 22 años, el futbolista nacido en Tenerife y criado en la cantera del Real Madrid está impresionando en su segundo año en el Como y en esta temporada lo está haciendo en el mejor escaparate posible: la Champions League.

En la jornada del miércoles de la máxima competición europea, Nico Paz fue protagonista tras liderar al Como a conseguir la goleada más importante de la historia de la Champions tras endosar un contundente 1-9 al Lens. El argentino fue autor de un tanto, que dedicó a Jesús de Miguel sacando una camiseta del jugador, y después repartió dos asistencias, en la mayor goleada que se ha dado en la competición.

Con esta victoria, el equipo de Cesc Fábregas se confirma como una de las grandes revoluciones de Europa y ya está con 9 puntos en la cuarta posición de la fase de liga de Champions League sólo por detrás de PSG, Real Madrid y Arsenal. Esto confirma su candidatura para pasar a la próxima ronda de octavos de final de forma directa a través del top 8. Precisamente, el Como también está en cuarta posición en la Serie A, donde ha sumado 23 puntos en las primeras 10 jornadas y está a cinco puntos del líder, el Lazio.

La opción del Real Madrid sobre Nico Paz

Nico Paz está siendo el líder total e indiscutible del Como durante su buen inicio de competición y en los 13 partidos que ha sumado durante Liga y Champions suma nada más y nada menos que seis goles y ocho asistencias. Unos datos que han disparado su valor de mercado hasta los 80 millones de euros y han confirmado una sensación: Nico Paz está llamado a ser uno de los mejores jugadores del mundo en años venideros.

Y el Real Madrid tiene una opción de compra sobre el futbolista. El club blanco vendió al Como el 100% de los derechos del jugador por 60 millones para la temporada 2026-2027, pero en el Bernabéu pueden volver a comprarlo en la temporada 2027-2028 por 80 millones.

«El Real Madrid C. F., el Como 1907 y Nico Paz han alcanzado un acuerdo para que el jugador permanezca la próxima temporada 2026-2027 en el club italiano», dijo el Real Madrid el pasado verano en un comunicado en el que también dejó claro que: «Dicho acuerdo, que se ha llevado a cabo a petición del propio jugador, contempla asimismo que el Real Madrid mantiene una opción unilateral de recompra de los derechos federativos de Nico Paz para la temporada 2027-2028».