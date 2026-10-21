Nico Paz pone el modo diablo en Champions: nueva exhibición con el Como con un doblete ante el United

Nico Paz enamora a la Champions League. La competición que le vio marcar su primer gol como profesional con el Real Madrid, allá por 2023, está siendo testigo de su salto definitivo al estrellato. El hispano-argentino ha firmado una actuación de ensueño en la goleada del Como (4-1) ante el Manchester United, en la que se ha convertido en protagonista absoluto con dos goles y una asistencia. Jacobo Ramón también ha dejado el sello de La Fábrica al cerrar el marcador con un cabezazo.

El triunfo por 4-1 de los de Cesc Fàbregas pasa a la historia del Como en su primera participación en la Champions League. El protagonista de esta memorable noche estuvo claro desde el pitido inicial. Apuntaba a ser la fuerte lluvia que caía sobre el Estadio Giuseppe Sinigaglia durante la previa y los primeros instantes del choque. La tormenta terminó convertida en mero atrezo para la actuación de Nico Paz. El reloj aún no alcanzaba los dos minutos del choque cuando el canterano merengue se giró desde la frontal del área y mandó el balón al fondo de la red con un suave disparo de zurda.

El ’10’ se guardó dos trucos más para la segunda parte. En el 49′ levantó la cabeza y colocó a Douvikas sólo ante Lammens para el 2-0. Para el tercero, mostró otro registro de su juego. El mediapunta del Como robó escorado en banda, condujo durante 30 metros y definió con tranquilidad ante la salida del guardameta. El 3-0 coronó su actuación en el minuto 57 de un choque que le consagra aún más como estrella del fútbol europeo. Nico Paz presenció sobre el césped el remate de Jacobo Ramón con el que se cerró la goleada, y al que abrazó rememorando sus años de formación en Valdebebas. Minutos después, recibió una sonada ovación de los suyos al ser sustituido.

La Champions disipa las dudas de Nico Paz

La clasificación a la Champions League en la última jornada de Serie A del pasado curso fue uno de los grandes argumentos del Como para convencer a Nico Paz de iniciar su tercera temporada con el conjunto italiano. El internacional argentino buscaba un salto el pasado verano, al Real Madrid o a otro gran club europeo, pero decidió continuar a las órdenes de Cesc Fàbregas; también clave en la operación.

El Como, tras el sí del jugador, realizó la inversión más grande de su historia al pagar 66 millones de euros por el canterano madridista. Una operación que entraña un riesgo, ya que el Real Madrid puede ejecutar una opción de compra por 80 millones el próximo verano. Ya como estrella indiscutida y líder del Como en su tercera temporada en el equipo, Nico Paz comenzó con ciertas dudas la temporada.

Los números goleadores no le acompañaron en las primeras jornadas de Serie A, pero el debut en Champions impulsó su arranque de curso. En el primer partido de la historia del Como en competición europea, el ’10’ firmó un doblete de asistencias en un 4-1 ante el Leipzig. Nico Paz disparó su producción de cara a gol desde entonces. En los últimos 10 partidos, entre los que se incluyen tres con Argentina, ha marcado seis goles y ha entregado seis asistencias. Pero su última actuación, ante todo un histórico del fútbol como el Manchester United, le sitúa de nuevo en la terna de los mejores en la presente edición de la Champions; en la que ya suma cinco contribuciones de gol en tres jornadas.