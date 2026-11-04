Rafa Nadal: «Vengo al Real Madrid con ganas de aprender y aportar todo lo que pueda»

Rafael Nadal ha aceptado la propuesta para formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid y ha explicado con qué actitud afronta esta nueva responsabilidad. «Con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda», ha asegurado el extenista, que ha agradecido a Florentino Pérez y a los miembros de la Junta la confianza depositada en él. Su respuesta confirma la voluntad de incorporarse al órgano de gobierno del club, aunque el nombramiento todavía debe ser ratificado por los socios compromisarios el próximo 21 de noviembre.

«Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid», ha manifestado Nadal. Un mensaje con el que responde al anuncio realizado por la entidad después de la reunión celebrada este miércoles 4 de noviembre.

La aceptación supone otro paso en el procedimiento. La Junta ha acordado someter su nombramiento a la Asamblea General de Socios Compromisarios y el protagonista ya ha expresado públicamente su disposición. Queda la votación que permitirá completar su incorporación.

Ilusión para empezar y humildad para aprender

Las palabras de Nadal ponen el acento en la manera de afrontar esta etapa. «He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda», ha explicado. En esa frase conviven el entusiasmo por la oportunidad y el reconocimiento de que se adentra en una responsabilidad diferente.

Su trayectoria deportiva le ha acostumbrado a competir bajo una enorme exigencia, pero el trabajo dentro de una Junta Directiva plantea otras funciones. Nadal ha elegido hablar de aprendizaje y de contribución al grupo en su primera reacción, sin anticipar cometidos concretos ni atribuirse un papel que todavía debe formalizarse.

El mensaje también sitúa a Florentino en el centro de su agradecimiento. El presidente y la Junta han impulsado una propuesta que añade al órgano de gobierno una figura de reconocimiento mundial. Nadal ha respondido con una aceptación pública que transmite su interés por participar en el presente y el futuro del club.

El Real Madrid destaca lo que representa

La entidad ha recibido su disposición con un reconocimiento que va más allá del palmarés. En su comunicado, el Real Madrid ha definido como un «enorme orgullo» que una personalidad de su dimensión deportiva y humana pueda formar parte de la Junta Directiva.

Nadal es socio de honor y titular del carné número 67.778. Ahora se abre la posibilidad de que esa vinculación tenga continuidad desde una responsabilidad institucional. Su aceptación permite avanzar hacia una etapa en la que podrá contribuir desde dentro, siempre pendiente del respaldo de los representantes.

El club ha recordado sus 92 títulos individuales, entre ellos 22 Grand Slam, sus dos medallas de oro olímpicas, las cinco Copas Davis con España y su condición de número uno mundial. Un recorrido que explica la dimensión de una de las grandes figuras de la historia del deporte.

Pero el Real Madrid también ha destacado su capacidad de sacrificio, su humildad, su competitividad y el respeto a los rivales y a los compañeros. Son valores que la entidad identifica con su propia historia y que considera parte fundamental de la aportación que puede realizar Nadal.

La decisión final, el 21 de noviembre

La ratificación será el único punto del orden del día de la Asamblea General Extraordinaria del sábado 21 de noviembre. La sesión se celebrará en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, con participación presencial y telemática de los socios representantes.

Antes tendrá lugar la Asamblea Ordinaria, dedicada al informe del presidente, las cuentas, el presupuesto y las cuotas sociales. Después llegará el momento de votar la incorporación del extenista.

Nadal ya ha dado su respuesta. Ha aceptado la propuesta, ha agradecido la confianza y ha señalado sus primeras prioridades. Aprender y aportar. La Junta ha abierto la puerta y los socios compromisarios tendrán la última palabra para que comience su nueva etapa en el Real Madrid.