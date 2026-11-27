Salvador Illa, presidente autonómico catalán, mandó callar a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en una entrevista, pero la izquierda feminista no se indignó. Sin embargo, ahora ataca al candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, asegurando que en el debate a cuatro de este jueves ordenó a Ada Colau, líder de Frente Amplio, que estuviera «calladita», tergiversando sus palabras.

En realidad, Feijóo declaró que Colau se quedó «calladita» ante la inacción del Gobierno durante la tragedia de la Dana y ante la corrupción del PSOE. No mandó callar a su adversaria política, como sostiene la izquierda.

El caso de Illa ocurrió en septiembre de 2025, en una entrevista en TV3 y Catalunya Ràdio. En concreto, exigió a aquellas «personas que acuden al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo a poner recursos» contra la financiación singular para Cataluña y la condonación de la deuda «que se callen».

Entonces, preguntado por el periodista sobre si sus palabras iban dirigidas a Ayuso, señaló: «Lo digo por quién sea, también por ella». «¡Que se callen!», agregó exaltado, alzando sus manos, como puede ver en el vídeo que acompaña a esta información. Y remató la respuesta diciendo: «Ya estoy cansado».

Pasó al ataque «sin pudor ni ética»

Ayuso respondió a las palabras de Illa aquella misma noche a través de sus redes sociales, acusándolo de «pasar al ataque sin pudor ni ética». «A ver cómo defiende la izquierda en Madrid y en toda España los privilegios para Cataluña y la vergonzosa reunión con Puigdemont», agregó.

Ayuso no recibió apoyo alguno por parte de la izquierda feminista. Ahora, sí sale a pedirle a Feijóo que no mande callar a una mujer

«Si nos quieren calladitas… ¡hoy se lo vamos a decir todavía más fuerte!», ha señalado Colau este viernes en redes sociales, y ayer por la noche compartió la canción de Callaíta de Bad Bunny.

Si nos quieren calladitas… ¡hoy se lo vamos a decir todavía más fuerte! Os esperamos esta tarde. Vamos a hacernos oír. — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) November 27, 2026

Sánchez, el primero en tergiversar

El primero que manipuló las palabras de Feijóo fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo hizo en pleno debate, asegurando que el líder del PP había dicho «quédate calladita». Y este viernes ha vuelto a sacar el tema en una entrevista en la Cadena Ser. «Frente al ‘calladita’, las mujeres van a hablar con una voz alta y clara a través de su voto de la España que quieren», ha declarado, calificando de «claramente machistas» las palabras del líder del PP.

También se ha sumado a los ataques y esta campaña de la izquierda contra Feijóo la candidata de Podemos, Irene Montero. «Llevan años diciéndonos que calladitas estamos más guapas. A las órdenes de un hombre. Qué torpeza no darse cuenta de que ya no nos callan», ha publicado en X.

Llevan años diciéndonos que calladitas estamos más guapas. A las órdenes de un hombre. Qué torpeza no darse cuenta de que ya no nos callan. — Irene Montero (@IreneMontero) November 27, 2026

Los escándalos del Gobierno ‘feminista’

Irene Montero tiene en su trayectoria como ex ministra de Igualdad

la ley del sólo sí es sí que ha beneficiado a miles de abusadores sexuales que han visto reducidas sus condenas con esta ley e incluso han sido excarcelados.

Ayuso ha reaccionado este viernes a la campaña de la izquierda con este mensaje: