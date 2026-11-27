La Policía Nacional ha detenido a seis personas en Cádiz por secuestrar y torturar a un hombre durante horas debido a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Los hechos ocurrieron cuando los agresores encerraron a la víctima en una habitación y la sometieron a diversas agresiones físicas.

Las detenciones se han producido en el marco de la denominada Operación Carrete, una investigación policial con el objetivo de desarticular una organización criminal dedicada al narcotráfico, que ha permitido esclarecer lo sucedido. Tras reunir las pruebas necesarias, los agentes han arrestado a los seis implicados como presuntos responsables de los delitos de secuestro y tráfico de drogas.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de noviembre, cuando la víctima fue secuestrada por varias personas que la mantuvieron retenida durante horas en una habitación, donde fue sometida a numerosas agresiones físicas con el objetivo de obligarla a satisfacer una determinada cantidad económica.

La investigación fue llevada a cabo por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Sanlúcar de Barrameda, que logró identificar plenamente a los presuntos responsables tras determinar que los investigados pertenecían a un grupo criminal asentado en Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, vinculado históricamente al narcotráfico y que actualmente gestionaba un punto de venta de sustancias estupefacientes.

Dada la gravedad de lo sucedido, los agentes de la Policía Nacional establecieron un dispositivo con el objetivo de localizar y detener a los responsables que culminó, tras obtener las correspondientes autorizaciones judiciales, con tres entradas y registros en diferentes domicilios y la detención de los seis investigados.

Registros a las viviendas

Durante los registros intervinieron tres armas de fuego, varios machetes y un vehículo todoterreno que había sido sustraído en la Costa del Sol y que estaba preparado para ser utilizado en el transporte de sustancias estupefacientes. También localizaron 70 papelinas y 35 gramos de cocaína y heroína, además de dinero en efectivo, balanzas de precisión y diversos dispositivos electrónicos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los seis detenidos fueron puestos a disposición de la Plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Sanlúcar de Barrameda, que decretó su ingreso en prisión.