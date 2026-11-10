Detenidas 5 personas tras la desaparición de un ciudadano vinculado a la mafia irlandesa en la Costa del Sol

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, de entre 28 y 58 años, por su posible responsabilidad en la desaparición de un ciudadano irlandés en la Costa del Sol durante este mes de junio y que todavía se encuentra en paradero desconocido. Las autoridades investigan un posible secuestro relacionado con un ajuste de cuentas entre personas vinculadas a un clan irlandés relacionado con el crimen organizado.

Las detenciones se han llevado a cabo por su presunta participación en los delitos de detención ilegal, depósito de armas de guerra, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal, sustracción de vehículo y tráfico de drogas, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

Además, uno de los detenidos ya contaba con una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) decretada por las autoridades de Irlanda por un robo violento. Los agentes de la policía han llevado a cabo seis registros domiciliarios en la provincia, en los cuales han intervenido tres armas cortas de fuego, 37,8 kilos de hachís, 61.520 euros en efectivo, ocho vehículos a motor, material informático y telefonía móvil, entre otros efectos de interés.

Fue una mujer la que denunció en una comisaría de Marbella la desaparición de su pareja, un hombre de 40 años, la que dio inicio a la operación policial denominada Bernabé, llevada a cabo por agentes de la Udyco en Marbella y Estepona. Al desaparecido se le perdió la pista el 10 de junio cuando acudió a una cita con un supuesto amigo en una cafetería de San Pedro Alcántara, en Marbella.

Desde un principio, los investigadores etiquetaron de «inquietante» la desaparición, ya que la víctima en un pasado recibió un aviso un mes antes de perderse su rastro cuando varios vehículos de su propiedad fueron incendiados en la puerta de su domicilio, en una urbanización de Marbella.

Tras analizar todas las pruebas recabadas, los investigadores realizaron una reconstrucción de los hechos para conocer los últimos movimientos de la víctima. Llegaron a la conclusión de que, tras citarse con el supuesto conocido en la cafetería, llegó a subir al coche de este. Además, fue conducido a una zona rural en Estepona, donde fue obligado a subir a un segundo coche, el cual fue localizado calcinado en una zona montañosa en un claro propósito por parte de los captores de eliminar pruebas.

Una vez finalizada la fase de investigación, los agentes de la Udyco, en colaboración con otras unidades como GOES, Medios Aéreos, Guías Caninos y otros grupos de Policía Judicial, llevaron a cabo el registro de cinco domicilios en Estepona y uno en Benahavís, entre los que figura la casa en la que habría sido retenida la víctima. Tras los registros, las autoridades detuvieron a los cinco varones mencionados.