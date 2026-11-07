Del hachís por paquetería a la cocaína en casa: cae una presunta red de narcotráfico en Mallorca con 50 kilos de droga

La Policía Nacional ha asestado un duro golpe al narcotráfico en Mallorca con una operación contra una presunta organización criminal dedicada a introducir importantes cantidades de droga en la isla a través de envíos de paquetería. La investigación se ha saldado con varios detenidos, considerados presuntamente responsables de la trama, que ya han ingresado en prisión por orden judicial.

La operación, desarrollada por el Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO de la Policía Nacional, ha permitido interceptar 36 kilos de hachís que estaban siendo introducidos en Mallorca mediante paquetes. Sin embargo, uno de los hallazgos más importantes se produjo durante el registro del domicilio de uno de los arrestados, donde los agentes localizaron otros dos kilos de cocaína de gran pureza.

Los arrestos se fueron produciendo entre el miércoles y el jueves, tanto en Palma como en diferentes municipios de la Part Forana. Uno de los registros más importantes se practicó en Santa Maria. Los agentes desplegaron distintas actuaciones policiales para desmantelar la estructura de esta presunta red, que habría encontrado en los servicios de mensajería una vía para introducir la droga en territorio insular y distribuirla posteriormente.

El sistema utilizado por la organización consistía en recurrir a la paquetería para transportar hachís hasta Mallorca, tratando de aprovechar los envíos ordinarios para mover importantes cantidades de sustancias estupefacientes. Las pesquisas policiales permitieron detectar estos movimientos e interceptar parte de la mercancía antes de que pudiera llegar a su destino.

Pero la investigación dio un paso más cuando los agentes registraron la vivienda de uno de los sospechosos. Allí encontraron dos kilos de cocaína de gran pureza, un importante alijo que evidenció la dimensión de la actividad que se estaba investigando y que se sumó a los kilos de hachís intervenidos durante el operativo.

La actuación supone un importante golpe a las redes de narcotráfico que operan en Mallorca y que utilizan diferentes métodos para introducir y distribuir droga en las islas. La intervención de los estupefacientes y las detenciones han permitido avanzar en el desmantelamiento de esta presunta organización criminal.

En la mañana de este sábado, todos los detenidos fueron puestos a disposición judicial. Tras comparecer ante el juez, se decretó el ingreso en prisión de todos los arrestados, incluidos los considerados principales responsables de la red.

La operación permanece bajo secreto de sumario, por lo que todavía no han trascendido más detalles sobre el funcionamiento interno de la organización, el origen de las sustancias intervenidas o el destino que tenían los envíos de droga.

Los investigadores no descartan que puedan producirse nuevas detenciones en los próximos días, ya que las pesquisas continúan abiertas para esclarecer por completo la actividad de la presunta trama y determinar si existen más personas implicadas en esta red de tráfico de drogas.