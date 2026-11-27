CaixaForum Palma acoge Dinosaurios de la Patagonia, una exposición desarrollada por el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) que repasa la evolución y la enorme diversidad de los dinosaurios en una de las regiones más ricas en restos paleontológicos de estos fascinantes animales. La muestra cuenta con 12 réplicas a tamaño real de diversos dinosaurios y huesos originales de especies como el Patagotitan mayorum, el mayor dinosaurio conocido hasta el momento.

La directora de CaixaForum Palma, Margarita Pérez-Villegas; el coordinador de la exposición en la Fundación «la Caixa», Alejandro Pérez, y el paleontólogo codescubridor del Patagotitan mayorum e investigador del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), José Luis Carballido, han presentado esta semana Dinosaurios de la Patagonia, un viaje a la Patagonia de la era mesozoica para conocer de cerca los variopintos dinosaurios que poblaron esa tierra.

La exposición creada por el MEF se podrá ver hasta el 3 de octubre de 2027. La muestra hace un repaso de la evolución y gran diversidad de las diferentes especies de dinosaurios que habitaron la Patagonia desde hace más de 200 millones de años y hasta su extinción.

Los visitantes podrán caminar entre réplicas a escala real de 12 especies de dinosaurios que nos hablan de la evolución de linajes de carnívoros y herbívoros, y nos permiten conocer sus características, sus diferencias y las épocas en que vivieron.

La exposición muestra réplicas a escala real, por ejemplo, de uno de los dinosaurios más grandes, Tyrannotitan chubutensis, de 12 metros, y del más pequeño, de apenas 75 centímetros, Manidens condorensis, y de dos de los más antiguos, que vivieron hace 230 millones de años: Eoraptor lunensis y Herrerasaurus ischigualastensis. También puede verse una réplica de un cráneo de Giganotosaurus.

La exhibición combina los impresionantes modelos con fósiles reales. Entre otros, se muestra un fémur de Patagotitan mayorum, el mayor dinosaurio patagónico conocido, del cual se estima que medía 38 metros de largo y 5 metros de altura hasta la escápula.

Entre los fósiles originales de la exhibición se incluyen también dientes del eusaurópodo verdadero más antiguo, Bagualia alba, o de terópodos de la familia de los carcarodontosaurios, un grupo que incluye algunos de los carnívoros más grandes registrados (como Giganotosaurus). También acompañan la muestra impresiones de piel de dinosaurio saurópodo (Tehuelchesaurus benitezi), vértebras de ornitópodos de finales del Cretácico, y de numerosos ejemplos de flora local, que nos muestran parte del ecosistema habitado por estas enormes criaturas.

Dinosaurios de la Patagonia

Los dinosaurios vivieron en la Tierra durante la era mesozoica, hace aproximadamente entre 230 y 66 millones de años, momento en el que se registra una de las mayores extinciones en la historia de nuestro planeta y que pondría fin a numerosas especies de animales y plantas, incluyendo todo registro de dinosaurios no avianos.

Los dinosaurios saurópodos se caracterizaban por tener extremidades sostenidas directamente debajo del cuerpo (columnares), lo que les permitía soportar toneladas de peso. Además, muchos dinosaurios tenían estructuras óseas adicionales, como crestas, cuernos, corazas, grandes escamas o plumas. Su enorme gama de adaptaciones a diferentes ambientes y estilos de vida se tradujo en numerosos tamaños, formas y especies.

La exposición permite descubrir, por ejemplo, que los dinosaurios terópodos carnívoros tenían un sentido del olfato muy desarrollado, o que los dinosaurios saurópodos desgastaban sus dientes en el momento de cortar las plantas de las que se alimentaban.

El público también podrá conocer la existencia de una gran variedad de longitudes de cuellos, desde el del Brachytrachelopan (el cuello era el 75 % o menos de la longitud de su columna vertebral dorsal) hasta el del Patagotitan (en el que esta proporción alcanzaba el 400 %).