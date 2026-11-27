El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha estado presente en el operativo policial en el poblado narco de Son Banya para derribar diez construcciones ilegales y que incumplían la normativa urbanística vigente.

La actuación ha comenzado a las 9.00 horas y ha contado con la participación de una veintena de agentes de la Policía Local de Palma, que ha coordinado el dispositivo, así como con la colaboración de la Policía Nacional. Durante la intervención se han derribado diez casetas, de entre 4 y 12 metros cuadrados, además de retirar un remolque frigorífico.

Por parte de la Policía Local de Palma han participado efectivos de la Unidad de Intervención Inmediata (UII), la Unidad de Seguridad Integral (USEI) y la Unidad de Drones (UDROP). El operativo ha contado también con la intervención de los servicios municipales competentes, entre ellos el área de Urbanismo.

El alcalde, el regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá, y el coordinador del área, Albert Abad, han asistido al desarrollo del operativo, que se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de actuar con firmeza ante cualquier incumplimiento de la normativa y evitar la proliferación de nuevas construcciones ilegales en Son Banya.

La intervención da continuidad a las actuaciones que el Consistorio desarrolla de manera periódica en este ámbito para garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística y responder de forma efectiva ante las irregularidades detectadas.

Hay que mencionar que la demolición del poblado narco de Son Banya se ha postergado otra legislatura más por falta de viviendas para acoger a la treintena de familias que se han acogido al programa municipal de realojo.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Palma procedió a prorrogar hasta 2027 el contrato de demolición de las 95 chabolas que aún permanecen en pie y habitadas en este solar municipal colindante con el aeropuerto de Son Sant Joan. Durante la legislatura 2015-2019 se firmó un nuevo pacto político para el desmantelamiento de este poblado.

A partir de ese acuerdo unánime, el Consistorio ha trabajado para realojar a sus residentes vulnerables y desde entonces han salido del poblado 203 personas, de las cuales 118 eran adultos y 85 menores, para un total de 48 familias.