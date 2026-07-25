Golpe policial al «urbanismo del narco»: la Policía frena unas obras ilegales en Son Banya e interviene una retroexcavadora

La Policía Local de Palma ha vuelto a intervenir en Son Banya para frenar unas obras clandestinas que pretendían abrir nuevos caminos en un solar propiedad del IBAVI. Lo que parecía un simple movimiento de tierras acabó destapando un escenario mucho más llamativo: un operario con tres órdenes judiciales de búsqueda y localización, una retroexcavadora trabajando sin autorización y diverso material que, según la Policía Local de Palma, podría estar destinado a habilitar un nuevo punto de venta de droga.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, cuando agentes de la Unidad de Intervención Inmediata sorprendieron una retroexcavadora abriendo nuevos viales en el interior del poblado. No eran precisamente unas obras incluidas en el plan urbanístico municipal.

Al ser identificado, el conductor de la máquina, un hombre de 46 años, aseguró que no llevaba documentación encima y explicó que estaba buscando chatarra. Además, afirmó que la retroexcavadora, supuestamente prestada por un amigo, se había averiado justo en ese lugar. Una versión que no terminó de convencer a los agentes.

Pocos minutos después apareció el arrendatario de la maquinaria con el contrato de alquiler bajo el brazo. Sin embargo, las explicaciones comenzaron a cambiar sobre la marcha. Finalmente reconoció haber realizado meses atrás otros trabajos similares en Son Banya, por los que ya había sido denunciado, admitiendo de forma implícita que conocía el destino que se estaba dando a la máquina.

La sorpresa llegó después. Una vez trasladado a dependencias policiales para ser identificado correctamente, los agentes comprobaron que al operario le constaban tres órdenes judiciales de búsqueda y localización dictadas por juzgados de Palma, que fueron notificadas en ese mismo momento. Además, fue denunciado por realizar movimientos de tierras en un terreno público sin autorización.

Pero la intervención no terminó ahí. Durante la inspección de la zona, los policías localizaron focos de iluminación, cableado y otros materiales ocultos bajo unos toldos. Según la versión policial, estos elementos podrían estar destinados a acondicionar un nuevo punto de venta de drogas dentro del poblado. Al no existir un propietario identificado, todo el material fue retirado para su destrucción.

Por su parte, la empresa propietaria de la retroexcavadora aseguró desconocer el uso que se estaba dando a la máquina y envió una grúa para retirarla inmediatamente del lugar. Como colofón de la actuación, los agentes también retiraron al depósito municipal un turismo estacionado en la entrada de Son Banya que se encontraba dado de baja y circulaba sin el seguro obligatorio.

Una operación que deja una imagen difícil de ignorar: obras ilegales, maquinaria pesada trabajando sobre suelo público, un operario reclamado por la Justicia y la sospecha policial de que los nuevos caminos podían facilitar la actividad de un presunto punto de venta de droga. En Son Banya, la actualidad rara vez decepciona.