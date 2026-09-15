Ñaco Fabré reivindica la contemplación frente al ruido contemporáneo en una exposición en CaixaForum Palma

CaixaForum Palma ha acogido este martes el estreno de Cántico. Lo profundo es el aire, la nueva exposición del artista mallorquín Ñaco Fabré. La muestra, que podrá visitarse hasta el 24 de enero de 2027, defiende la contemplación como acto de resistencia en un momento en que la velocidad y el ruido lo ocupan todo. Es una reflexión sobre los aspectos esenciales de la existencia: el tiempo, la memoria y la capacidad del arte para generar sentido.

La nueva exposición de Fabré es una colaboración con Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma y consta de un total de 9 obras de arte. Frente al ruido y la saturación contemporánea, defiende la necesidad de una mirada pausada. En esta propuesta, las líneas, los planos de color, las sombras y los intervalos entre dos formas constituyen una manera de acercarse a los aspectos esenciales de la existencia: el paso del tiempo, la memoria y el propio acto creativo.

La muestra, que abre coincidiendo con la celebración de la Nit de l’Art en Palma y se podrá visitar desde el 15 de septiembre de 2026 hasta el 24 de enero de 2027, parte de un verso del poema Más allá, incluido en el libro Cántico, de Jorge Guillén, una obra maestra de la poesía española del siglo XX. En ese verso, el poeta formula una paradoja: lo que parece más ligero e impalpable —el aire, la respiración, el estar en el mundo— es también lo más hondo, lo más esencial. El aire no solo es un elemento físico, sino también lo que sostiene la distancia entre las cosas y convierte ese espacio en experiencia.

La obra de Ñaco Fabré recoge esa tensión y la traslada al espacio expositivo de CaixaForum Palma. En sus pinturas, esculturas y obras sobre papel, la geometría no funciona como un sistema cerrado, sino como el medio para explorar aquello que escapa a toda definición: ordenar elementos sin cerrarlos, contener las formas sin fijarlas, abriendo la percepción.

Tal y como resume Raquel Victoria Rodríguez López, comisaria de la exposición, «la obra de Ñaco Fabré nace de una atención sostenida sobre la luz, el espacio, la forma y la percepción. En ella, el paisaje no aparece como imagen reconocible, sino como una condición de la mirada: está en la respiración de los vacíos, en la economía del gesto, en la línea del horizonte y en aquello que permanece cuando la imagen se retira».

Ñaco Fabré (Palma, 1965) se formó en la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad natal y completó esa etapa con estancias en Venecia, Londres y París. Desde su primera exposición individual en 1991, su obra ha recorrido las principales ferias internacionales de arte contemporáneo y está presente en colecciones como la de la Fundació Pilar i Joan Miró en Mallorca.

Académico de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià desde 2008, lleva tres décadas desarrollando un lenguaje propio en el que la abstracción geométrica, la lírica de la materia y la exploración del color son los ejes de una práctica que no ha dejado de evolucionar.