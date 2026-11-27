España y Gran Bretaña se citan en la segunda semifinal de la Copa Davis 2026. El ganador de un duelo obtendrá el billete a la final, último paso antes de conquistar la Ensaladera. El equipo español recupera a su gran baza en individuales para esta eliminatoria. Seis días después de levantar las ATP Finals en Turín, Carlos Alcaraz volverá a competir en Italia. En esta ocasión lo hará luciendo los colores del equipo español de Copa Davis. Descubre a continuación toda la información del España-Gran Bretaña: horarios, rivales de los españoles y dónde ver en directo por televisión.

El triunfo por 2-0 de España frente a Austria este jueves permitió a Alcaraz sumar un día más de trabajo junto al equipo que dirige David Ferrer y de reposo para sus molestias en el isquiotibial. Dani Mérida abrió la participación española en la final a ocho con un triunfo ante Schwaerzler y Rafa Jódar selló el pase de los nuestros al derrotar en tres sets a Rodionov. Dos triunfos que evitaron que Marcel Granollers y Carlos Alcaraz disputaran el dobles. Ante Gran Bretaña, el murciano asumirá el papel de número uno español.

Horario de la eliminatoria España – Gran Bretaña de la Copa Davis hoy

La eliminatoria de semifinales de la Copa Davis 2026 entre España y Gran Bretaña tiene previsto su inicio a las 12:00 horas del sábado 28 de noviembre. Carlos Alcaraz encabezará a La Armada ante Arthur Fery, número 32 del ranking ATP. El británico, experto en pistas rápidas, viene de perder en la pasada ronda ante Alexander Zverev. El segundo punto de la eliminatoria lo disputarán Rafa Jódar y Cameron Norrie. El experimentado tenista británico ejerce como número dos de su equipo, papel en el que se impuso a Jan-Lennard Struff el jueves. El enfrentamiento directo favorece al español, que se impuso con un contundente 6-3 6-2 en sus dos duelos prevos con Norrie.

En caso de que España y Gran Bretaña se repartan las victorias en los dos partidos de individuales, el pase a la final se decidirá en el dobles. Marcel Granollers y Carlos Alcaraz conforman la pareja de confianza de David Ferrer para esta recta final de la Copa Davis. Los españoles se verían las caras frente a Henry Patten y Neal Skupski, número uno y tres del ranking ATP en su modalidad, aunque no como pareja habitual. El equipo británico superó a la pareja alemana en dobles en los cuartos de final.

España – Gran Bretaña: dónde ver en directo por televisión y online la Copa Davis 2026

La semifinal de Copa Davis entre España y Gran Bretaña, así como el torneo al completo, podrá verse por televisión y online en nuestro país a través de Movistar +. La plataforma de contenidos es propietaria de los derechos del torneo que reúne a las mejores selecciones del tenis mundial. Si no quieres perderte nada de lo que ocurra en Bolonia en la Copa Davis, en OKDIARIO realizamos una cobertura completa, enfocada en la participación de España, con crónicas, directos, reportajes y entrevistas y toda la última hora.