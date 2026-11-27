Se atusa el pelo David Ferrer y sonríe cuando se junta con los medios de comunicación. Se nota que España soltó presión tras escapar exitosamente de la trampa de Austria. Aquello tuvo tintes grises cuando Jódar perdió el primer set y la eliminatoria amenazaba con ir a los dobles, el punto fuerte austriaco. El español reaccionó a tiempo y aquello quedó en un susto. «El partido se complicó. Hay que estar atentos porque tener buenos jugadores no asegura pasar la eliminatoria», asegura a los medios españoles desplazados a Bolonia, entre ellos OKDIARIO.

Este formato de Davis da vida a cualquier equipo que tenga un buen dobles y sea capaz de ganar uno de los dos partidos individuales. Fue el caso de España en la Davis del año pasado y es el guion de Gran Bretaña este curso. Así batieron a Alemania y con ese plan irán a por España en semifinales. «Tienen de los mejores dobles a día de hoy, pero vamos a centrarnos en individuales. Primeros los dos puntos individuales y luego ya veremos», afirma.

Ferrer también lanzó una crítica a este formato. «El dobles está sobrevalorado y tiene demasiada importancia, pero es el formato que hay», añadió. Ferrer extendió su queja a pregunta de OKDIARIO. «El formato no favorece tanto al jugador individual. Se puede ganar la Davis con un tenista potente en single y un dobletes fuerte. Nosotros el año pasado no éramos favoritos y estuvimos a punto de ganar el torneo», sostuvo.

Este es el último baile de Ferrer como capitán del equipo español. A partir de 2027 se unirá al equipo técnico de Ruud y cederá el testigo a Marc López. «Una de las cosas que más voy a echar de menos es ver el crecimiento de los tenistas jóvenes. Me llena todo, porque trabajar con Alcaraz, Granollers y Martínez es muy fácil. Son muy buenas personas y asumen su rol. Pero hacer debutar a jugadores jóvenes es algo que me gusta. Eso es lo que más ilusión me hace por encima de ganar, aunque claro que venimos a ganar», explicó.

Ferrer también se refirió a Carlos Alcaraz, el tenista sobre el que se ha cernido toda la incertidumbre desde que inició la concentración de la selección española. Ante Austria no jugó individual y solo estaba prevenido para unos hipotéticos dobles y este viernes, de cara a su debut del próximo sábado, se ha ejercitado en la pista central. Alcaraz se enfrentará a Fery, número uno de Gran Bretaña. «A Carlos lo he visto muy bien. Ha entrenado algo más de una hora y se está adaptando a la pista. Carlos es muy importante para nosotros», finalizó.