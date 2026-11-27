La retirada de Marc Márquez supone un antes y un después en el deporte español. Un icono del motociclismo. Una leyenda de nuestro país que anunció este viernes 27 de noviembre que pone punto final a su carrera tras conquistar el octavo título de MotoGP. Una noticia que ha impactado al mundo entero, incluido a un Carlos Alcaraz que no se lo creía.

El tenista murciano, flamante campeón de las ATP Finals, se encuentra en Italia representando a España para la Copa Davis. No tuvo que jugar ante Austria porque Dani Mérida y Rafa Jódar cumplieron con su cometido, pero será importante en la semifinal frente a Gran Bretaña, que comienza este sábado a las 12:00 h.

Entrando con su equipo para entrenar, fue David Ferrer el que le dijo la noticia, para sorpresa mayúscula de Carlos. «¿Has visto lo de Marc Márquez, que se retira?», preguntaba el entrenador de la Selección en esta Davis. «¡Qué dices!», repetía el siete veces ganador de Grand Slam.

«Hostia, ¿qué dices?», respondía un sorprendido Alcaraz, que no asimilaba aún la noticia. Compartía impresiones con su equipo y Marcel Granollers de camino a la pista, incrédulo. Debatían sobre las lesiones que ha tenido, con Ferrer señalándole que lo hace justo después de ganar su octavo Mundial de MotoGP.

Así se ha quedado Carlos Alcaraz al saber que se retira Marc Márquez 🤯🏍️ Te vamos a echar de menos, @marcmarquez93 🥹❤️ @MotoGP l #CopaDavis #DavisCup https://t.co/AJdC9BdS9U — Tenis España (@RFETenis) November 27, 2026

«Sí, sí, me lo estaban diciendo ahora, macho», respondía Alcaraz a una persona que estaba allí en el pabellón. «Luego lo veré», dijo antes de preparar su entrenamiento para la Copa Davis. Estaba previsto para disputar los dobles en la ronda previa, y Ferrer confirmó a la prensa que estará presente en la antesala de la final.

Una leyenda única en el motociclismo

Marc Márquez es uno de los deportistas más laureados de la historia. Más allá de las fronteras de nuestro país, el diez veces campeón del mundo ha cambiado el motociclismo para siempre. Días después de conseguir su octavo título de la categoría reina, anunció en Valencia, en el icónico Ricardo Tormo, que tantas veces le ha visto ganar, que lo dejaba.

La reacción de Carlos Alcaraz es la de cualquier aficionado que no sabía que este viernes 27 de septiembre le depararía decir adiós a quien tantas alegrías nos ha dado. Sorprendido y asimilando toda la información, el tenista español estaba incrédulo ante la noticia. Una muestra más del impacto del piloto de Cervera que, a sus 33 años, decide que es momento de dejar la moto.

Mientras tanto, Alcaraz, que se ha recuperado por completo de la lesión de muñeca que le dejó fuera de juego la mayor parte de 2026, viene de ganar el Masters 1000 de París y las ATP Finals, demostrando que es el tenista más en forma del circuito… y ahora quiere redondear un año de altibajos con el título de la Copa Davis para España en Italia.