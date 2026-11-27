Marc Márquez ha explicado de forma pública los motivos de su retirada. En una rueda de prensa multitudinaria en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, la ya leyenda del deporte español ha reconocido que ha empezado a «sentir miedo» a las lesiones, estar «asustado» por ello y que es una de las razones por las que dice adiós ahora.

«No hay una razón en concreto. Mi decisión la tomé después de Motegi y el único que lo sabía era mi hermano. He decidido hablar hoy porque quería centrarme en el campeonato», ha empezado Márquez una rueda de prensa con muchísimos periodistas, pero también con la casi totalidad de los pilotos de MotoGP, que le han querido arropar en este importante momento.

Tras esta frase, Marc Márquez ha reconocido que el «miedo» a las lesiones tiene mucho que ver en este adiós a los 33 años y ha afirmado estar «asustado»: «Cuando firmé el contrato en marzo (contrato de renovación) no sabía que tendría otra cirugía y que mi brazo iría a peor. Estoy asustado. He empezado a sentir miedo a esa lesión que tengo ahí».

Márquez se siente «competitivo y rápido», pero considera que hay «riesgo» si sigue en las carreras por esa acumulación de lesiones que tiene, especialmente la del hombro. Marc ha reconocido que la forma de anunciarlo, sacando papelitos encima de su moto, fue una idea de su novia.

«Llegué a mi manera y me voy a mi manera, he disfrutado mucho de todo este viaje», ha añadido Márquez, por momentos muy emocionado, mientras aseguraba que había dado «mi cuerpo por las motos». Además, arropado por la casi totalidad de los pilotos de MotoGP, Márquez ha dejado claro que seguirá «vinculado», especialmente por su hermano: «Álex es la persona más importante de mi vida».

Tras hacer repaso a su carrera deportiva, el catalán ha explicado que «el momento más duro» fue desde 2020 a 2023, en la que estaba en una «situación muy al límite». Ha elegido tres momentos de esa carrera: 2013, cuando ganó siendo rookie (nuevo en MotoGP), 2025, cuando ganó un Mundial tras la lesión, y el actual, este momento de la retirada.