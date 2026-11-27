Simeone quiere fichajes para pelear la Liga contra Barcelona y Real Madrid. Así de contundente y directo ha sido en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Elche. Un duelo que el Atlético afronta con la confianza de llevarse los tres puntos, pero que no hace que el entrenador argentino borre su idea de que necesita refuerzos en el mercado de invierno si quieren ofrecer pele hasta final de temporada.

«Estamos centrados en el Elche. Es verdad que no han sacado buenos resultados en su casa, pero compite bien. Jugó bien la mayoría de partidos que he visto. Tendremos que llevar al partido donde creemos que podemos hacerles daño», analizó el Cholo sobre el partido de este sábado. Sin embargo, su objetivo pasa por tener refuerzos para seguir vivos en todas las competiciones.

«Hablamos con Mateu para buscar mejoras. Con las necesidades y posibilidades que tenga el club, pero necesitamos futbolistas. Eso lo va a determinar el final de temporada. La acumulación de partidos…eso nos obliga a reforzarnos para seguir estando arriba y cerca de donde estamos. Esa es la búsqueda que vamos a tener en diciembre y enero», confesó Simeone.

Aunque muchas miradas están en qué ocurre con Jonathan David y que, tras la lesión de Sortloth, podría volver a tener minutos para intentar recuperar la versión que demostró a principio: «Aunque no ha participado en los anteriores partidos, es un jugador que nos ayuda. Tiene desmarques importantes y hace movimientos que necesitamos. Ojalá que cuando le toque jugar, lo haga al mismo nivel que cuando rindió en su momento», expresó.

Una Liga en la que admitió que será muy complicado: competir contra un Barcelona y Real Madrid que apenas se dejan puntos por el camino: «El destino no lo sabemos, solo lo sabe Dios». Aunque sobre la carga de partidos, esta vez no quiso mojarse: «Mañana a las 18.30 tenemos que estar bien». Por último, también bromeó sobre el 29-N: «Es una semana importante para el país, esperemos que podamos votar todos, pero no hablo de política», concluyó.