Saltó la bomba en MotoGP. Marc Márquez ha anunciado su retirada. El piloto de Cervera ha pillado por sorpresa a todos al comunicar su adiós justo antes del FP1 del GP de la Comunidad Valenciana. Lo hizo con unos carteles al estilo Love Actually. En los últimos días había dejado su futuro en el aire, no lo terminaba de confirmar y, finalmente, justo antes de saltar a pista en el trazado valenciano, el ocho veces campeón de MotoGP ha dicho que esta será su última carrera tras trece años en la categoría reina.

Márquez fue mostrando unos carteles poco a poco. Empezó diciendo: «Hablaremos después, pero primero…», para continuar con «gracias a todos los que habéis sido parte de este viaje», seguir con «espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo», y soltar el bombazo del día: «Esta será mi última carrera de MotoGP». «Hemos hecho historia», concluyó.

«Es oficial. Marc Márquez ha decidido retirarse de MotoGP, y el Gran Premio de Valencia de 2026 será su última carrera como piloto profesional y con el Ducati Lenovo Team. El piloto español ofrecerá más detalles a partir de las 12:15 horas, durante una rueda de prensa en el Circuito Ricardo Tormo. Hasta entonces, ningún miembro de Ducati Corse realizará declaraciones. Gracias», asegura el comunicado de Ducati.

Acaba de conquistar su décimo título, el octavo de MotoGP, con el que iguala a Agostini y supera a Valentino Rossi. Ha demostrado que sigue siendo el mejor y que es el mejor de la historia. Así lo han dicho también sus rivales. Pero lo cierto es que este año ha sufrido mucho físicamente. El hombro ya no es lo que era. Las lesiones empiezan a pasarle factura y cada vez le cuesta más ir encima de la moto. Por eso ha tomado la decisión de marcharse.

Ha cumplido la promesa que le hizo a su abuelo. Lo intentó y volvió a ganar. Y no solo una vez, sino dos. Pero el año pasado, justo después de proclamarse campeón en Japón, se lesionó de gravedad por una caída muy dura en Indonesia cuando ya no se jugaba nada. Eso le hizo arrastrar las molestias durante el inicio de esta temporada. Pero al final los médicos dieron con la tecla y consiguieron arreglar el problema. Marc se volvió a reinventar y volvió a ganar como siempre.

Ahora, un día después de conquistar el décimo Mundial y de realizar la mejor celebración de un título de la historia de MotoGP, después de subir esos 10 escalones junto a la cabra, el GOAT cuelga el mono. 18 años después de entrar en el Mundial, Marc Márquez pone punto final a su historia en MotoGP. Aquel niño que llegó como una joven promesa del motociclismo español se marcha convertido en el mejor piloto de la historia y uno de los mejores deportistas de la historia de España, y con diez títulos bajo el brazo (8 de MotoGP, uno de Moto2 y otro de 125cc).