Marc Márquez se ha proclamado campeón del mundo por décima vez en su carrera. El piloto de Cervera ha revalidado su título del año pasado y se lleva el último campeonato de la era de las 1.000 cc, ya que el año que viene cambia el reglamento y las motos pasarán de 850 cc debido a la nueva normativa. De esos 10 títulos, 8 son de MotoGP, uno más que Valentino Rossi. Pase lo que pase el resto, Marc le ha ganado la batalla de los títulos a su ‘archienemigo’.

Este año tampoco ha sido un camino de rosas, pero ha logrado darle la vuelta a la situación y colocarse como el piloto con más títulos en la historia de la categoría reina junto a Giacomo Agostini. Ambos empatan en lo alto del palmarés de MotoGP (antes 500 cc) con ocho títulos cada uno.

De 1966 a 1972, el italiano logró un total de siete campeonatos del mundo en la máxima categoría, y en 1975 llegó el octavo y definitivo. No obstante, Giacomo cuenta con un total de 15 títulos mundiales. Le sigue Ángel Nieto con los 12+1 y luego va Márquez con 10. Se antoja complicado que alcance al Maestro Nieto, pero con este título está un pasito más cerca. De momento, ya es el piloto con más títulos de MotoGP junto a Agostini.

Quién ganó el Mundial de MotoGP 2026

Marc Márquez ha conquistado el Mundial de MotoGP 2026. El piloto de Ducati Lenovo consigue su segundo título vestido de rojo. Este año también ha sido especial porque venía de la lesión de Indonesia del año pasado, después de ganar su noveno Mundial, y se ha rehecho firmando la mayor remontada de la historia de MotoGP.

Así queda el palmarés del Mundial de MotoGP: todos los campeones de la historia

2026: Marc Márquez (Ducati)

2025: Marc Márquez (Ducati)

2024: Jorge Martín (Pramac Racing)

2023: Pecco Bagnaia (Ducati)

2022: Pecco Bagnaia (Ducati)

2021: Fabio Quartararo (Yamaha)

2020: Joan Mir (Suzuki)

2019: Marc Márquez (Honda)

2018: Marc Márquez (Honda)

2017: Marc Márquez (Honda)

2016: Marc Márquez (Honda)

2015: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2014: Marc Márquez (Honda)

2013: Marc Márquez (Honda)

2012: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2011: Casey Stoner (Honda)

2010: Jorge Lorenzo (Yamaha)

2009: Valentino Rossi (Yamaha)

2008: Valentino Rossi (Yamaha)

2007: Casey Stoner (Ducati)

2006: Nicky Hayden (Honda)

2005: Valentino Rossi (Yamaha)

2004: Valentino Rossi (Yamaha)

2003: Valentino Rossi (Honda)

2002: Valentino Rossi (Honda)

2001: Valentino Rossi (Honda)

2000: Kenny Roberts Jr (Suzuki)

1999: Alex Crivillé (Honda)

1998: Mick Doohan (Honda)

1997: Mick Doohan (Honda)

1996: Mick Doohan (Honda)

1995: Mick Doohan (Honda)

1994: Mick Doohan (Honda)

1993: Kevin Schwantz (Suzuki)

1992: Wayne Rainey (Yamaha)

1991: Wayne Rainey (Yamaha)

1990: Wayne Rainey (Yamaha)

1989: Eddi Lawson (Honda)

1988: Eddie Lawson (Yamaha)

1987: Wayne Gardner (Honda)

1886: Eddie Lawson (Yamaha)

1985: Freddie Spencer (Honda)

1984: Eddie Lawson (Yamaha)

1983: Freddie Spencer (Honda)

1982: Franco Uncini (Suzuki)

1981: Marco Lucchinelli (Suzuki)

1980: Kenny Roberts (Yamaha)

1979: Kenny Roberts (Yamaha)

1978: Kenny Roberts (Yamaha)

1977: Barry Sheene (Suzuki)

1976: Barry Sheene (Suzuki)

1975: Giacomo Agostini (Yamaha)

1974: Phil Read (MV Agusta)

1973: Phil Read (MV Agusta)

1972: Giacomo Agostini (MV Agusta)

1971: Giacomo Agostini (MV Agusta)

1970: Giacomo Agostini (MV Agusta)

1969: Giacomo Agostini (MV Agusta)

1968: Giacomo Agostini (MV Agusta)

1967: Giacomo Agostini (MV Agusta)

1966: Giacomo Agostini (MV Agusta)

1965: Mike Hailwood (MV Agusta)

1964: Mike Hailwood (MV Agusta)

1963: Mike Hailwood (MV Agusta)

1962: Mike Hailwood (MV Agusta)

1961: Gary Hocking (MV Agusta)

1960: John Surtees (MV Agusta)

1959: John Surtees (MV Agusta)

1958: John Surtees (MV Agusta)

1957: Libero Liberati (Gilera)

1956: John Surtees (MV Agusta)

1955: Geoff Duke (Gilera)

1954: Geoff Duke (Gilera)

1953: Geoff Duke (Gilera)

1952: Umberto Masetti (Gilera)

1951: Geoff Duke (Norton)

1950: Umberto Masetti (Gilera)

1949: Leslie Graham (AJS)

Cuántos títulos de MotoGP tiene Marc Márquez

Con el que ha conquistado en Portimao, Marc Márquez suma ya un total de ocho títulos de MotoGP, uno más que Valentino Rossi. El ilerdense empata en lo alto de este ranking con Giacomo Agostini, que ganó ocho campeonatos del mundo de 500cc. Deja atrás al Doctor para convertirse en el mejor piloto de la historia.