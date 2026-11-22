Marc Márquez ya es campeón del mundo de MotoGP. Lo que parecía imposible a principio de temporada se ha convertido en posible al final de la misma. La remontada se ha consumado y el español ha logrado su octavo título en la categoría reina, el décimo entre las tres categorías. Esto le ha reportado una alegría inmensa, pero sobre todo le ha reportado un gran pellizco económico para sus arcas.

Por ser campeón del mundo, Dorna Sports, empresa organizadora del Mundial de MotoGP, da un premio económico al piloto ganador, además del trofeo de campeones. Lo cierto es que Marc se ha hecho de oro este año. A los 1,5 millones de euros que otorga MotoGP al campeón de la categoría reina, hay que sumarle el bonus que tiene acordado con Ducati para este caso, más el que tenga por victorias, segundos y terceros puestos.

Cabe recordar que la decisión del español de dejar el Repsol Honda para irse a Gresini le hizo dejar de ganar 25 millones de euros, para pasar a tener un salario muy discreto en el equipo satélite de Ducati. Pero en 2025 fichó por el equipo oficial, con una moto de fábrica y un sueldo acorde a su estatus. Y él ha respondido con dos títulos consecutivos.

Ducati premia a Márquez con 3 millones

En este caso, Marc Márquez tiene firmado con Ducati un sueldo de entre 10 y 15 millones de euros por temporada en función de su rendimiento. A esto hay que añadirle el bonus que perciben por cada victoria, que en el caso de los pilotos oficiales (Márquez y Bagnaia) es de 150.000 euros. Por tanto, el español se ha llevado, hasta el momento, 1.200.000 euros por sus ocho victorias de domingo; mientras que por los triunfos en la sprint le dan 40.000 euros. En su caso, son 10 victorias que hacen un total de 400.000 euros.

Solamente por ganar, Marc Márquez se ha embolsado una gran cantidad de dinero (1.600.000 euros). Pero eso no es todo, porque también tiene un bonus por ganar el campeonato del mundo de MotoGP. Según el contrato que firmó, Ducati le pagará tres millones de euros por conquistar el título, lo que hace que se vaya hasta los 4.600.000 €. Ese premio va en función de cómo acabe en la clasificación general del Mundial. A esto habría que añadirle los 80.000 que gana por ser segundo y los 40.000 por un tercer puesto en la carrera larga.

Al terminar primero percibe tres millones de euros. Por tanto, sólo por ser campeón se lleva 4,5 millones de euros. Eso sumado al millón seiscientos ochenta mil por las victorias y podios hasta el momento hacen la friolera cifra de 6,18 millones de euros. Eso es lo que ha ganado Marc Márquez por ser campeón esta temporada. Lo que, sumado a su salario de 15 millones de euros, hace que este 2026 haya ganado más de 20 millones (20,18 para ser exactos). Y podría aumentar si consigue más victorias en las próximas carreras.