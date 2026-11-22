Marc Márquez se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP este domingo. El piloto de Cervera ha revalidado su corona de campeón lograda el año pasado. Después de la caída en la sprint y el quinto puesto de Jorge Martín, al leridano se le había quedado bastante bien para cerrarlo el domingo. Y así lo hizo. No falló y conquistó su décimo título mundial entre las tres categorías, uno más que Valentino Rossi. Pero, ¿cuántos de ellos son de MotoGP?

Mucho ha llovido desde que el número 93 consiguiera el primer Mundial de 125cc en el año 2010. Con tan solo 17 años nacía una nueva joya del motociclismo español llamado Marc Márquez Alentà, hijo de Julià Márquez y Roser Alentà. Ese fue el primero de muchos. En ese momento ya se veía que ese joven nacido en Cervera tenía talento y estaba llamado a hacer grandes cosas en el motociclismo.

Al año siguiente subió a Moto2 con el Team Cataluña Caixa Repsol y a punto estuvo de lograr la machada en su año de rookie. Márquez acabó segundo a 23 puntos de Stefan Bradl. En su segunda temporada, en 2012 pasó el rodillo y ni siquiera Pol Espargaró pudo con él. El leridano conquistó su segundo Mundial, el primero de Moto2, con 59 puntos de diferencia sobre el segundo. A partir de ahí fue para arriba.

En 2013 llegó el momento de codearse con los grandes. Daba el salto a MotoGP de la mano del Repsol Honda, ocupando el sitio de Casey Stoner. Le tocaba pegarse con los más grandes: Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo o Nicky Hayden, entre otros nombres ilustres presentes en la categoría. Ni eso frenó el efecto Marc Márquez, que acabó conquistando su primer título de MotoGP ese año tras imponerse por cuatro puntos a Lorenzo y 34 a Pedrosa.

El comienzo de una nueva era

Desde entonces, Marc Márquez ha sumado, con el de este año, un total de ocho títulos de MotoGP. En 2014 ganó el segundo, 2015 fue tercero de la general y luego conquistó cuatro seguidos (2016, 2017, 2018 y 2019). En 2020 era el gran favorito, pero una gravísima caída en Jerez le hizo decir adiós a la temporada. Una lesión que ha arrastrado a lo largo de todos estos años.

Hasta que, en 2024, por fin se reencontró con su mejor versión de la mano de Gresini y en 2025 dio el salto a Ducati oficial para conseguir una de las mayores proezas de la historia del motociclismo. Cayó el séptimo, con el que igualaba a Valentino, pero no se conformó con eso y este año ha firmado la mayor remontada de la historia de la competición para revalidar la corona y conquistar el octavo título de MotoGP.