Los pulpos resuelven problemas, exploran su entorno y aprenden de la experiencia, aunque su linaje se separó del nuestro hace cientos de millones de años. Sin embargo, la forma en que conservan lo que aprenden apenas se conocía, y un equipo de la Universidad Hebrea de Jerusalén y del Centro Académico Ruppin, en Israel, ha encontrado parte de la respuesta en un gas, el óxido nítrico.

En el estudio, publicado en The Journal of Neuroscience, los autores explican que el gas funciona como un interruptor molecular que mantiene reforzadas las conexiones entre neuronas sin que el cerebro tenga que fabricar proteínas nuevas, un paso que sí aparece en muchas formas de memoria estudiadas en vertebrados.

Un equipo israelí puso a prueba la memoria de los pulpos con cortes de su cerebro

Para el experimento, el equipo de Ana Luiza Turchetti-Maia, Tal Shomrat y Benny Hochner utilizó pulpos comunes adultos, de ambos sexos, que pescadores de la costa mediterránea de Israel les entregaron. Los científicos trabajaron con cortes del lóbulo vertical, una zona del cerebro del pulpo que cumple un papel parecido al del hipocampo en los vertebrados.

En esos cortes estimularon las fibras nerviosas con cuatro descargas de 20 impulsos y midieron la potenciación a largo plazo, es decir, el refuerzo de una conexión entre dos neuronas que se mantiene después de un estímulo breve e intenso. Los neurocientíficos consideran este refuerzo una de las bases celulares del aprendizaje.

Después, los investigadores bloquearon con fármacos la enzima que fabrica el óxido nítrico. En una parte de las conexiones, el refuerzo desapareció de forma rápida y completa, y volvió a aparecer con una nueva estimulación al retirar el fármaco. En cambio, cuando frenaron la fabricación de proteínas, las conexiones siguieron reforzadas durante al menos 10 horas.

¿En qué se diferencia la memoria de los pulpos de la de los mamíferos?

En los mamíferos, el mantenimiento de este refuerzo durante horas suele depender de la fabricación de proteínas nuevas. En el pulpo, por el contrario, el óxido nítrico activa de forma continua la misma enzima que lo produce, así que el gas se alimenta a sí mismo y mantiene encendido el interruptor.

Además, la cantidad de gas que midieron los autores era más de 1.000 veces superiora la que basta para activar la vía más conocida del óxido nítrico en el cerebro. Por eso, los investigadores creen que el gas modifica directamente algunas proteínas de las neuronas.

«Los pulpos han desarrollado una solución molecular fundamentalmente distinta a un reto que comparten todos los sistemas de aprendizaje, cómo convertir una experiencia breve en un cambio duradero en las conexiones neuronales», explicó Hochner en el comunicado de la Universidad Hebrea.

Eso sí, el óxido nítrico no es exclusivo del pulpo, ya que también se ha estudiado como mensajero entre neuronas del hipocampo de mamíferos. Lo nuevo es cómo lo usa el pulpo. Por otra parte, el equipo trabajó con cortes de cerebro y no con animales vivos, y comprobó que el gas por sí solo producía un refuerzo pasajero.

Qué es el lóbulo vertical y por qué interesa a los investigadores

Con unos 500 millones de neuronas, el pulpo tiene el sistema nervioso más grande de todos los invertebrados. Una parte de ese cerebro forma el lóbulo vertical, donde 25 millones de pequeñas neuronas reciben la información visual que llega desde 1,8 millones de neuronas de otra zona, el lóbulo frontal superior.

Este circuito está en el cerebro central, aunque buena parte de sus neuronas se reparten por los brazos. Para Hochner, el hallazgo es «un ejemplo notable de cómo la evolución puede dar lugar a principios similares de aprendizaje y memoria mediante mecanismos biológicos muy distintos».

En 2008, el mismo grupo ya había comprobado la importancia de este refuerzo. Cuando saturaron con estímulos el lóbulo vertical de pulpos vivos, a los animales les costó más formar recuerdos a largo plazo.