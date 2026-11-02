Sebastián Villasante, científico argentino (47 años): «Los pulpos son una especie muy vulnerable y están cambiando las regiones donde habitan, no sólo en Galicia»

El pulpo y la sardina están cambiando su zona de distribución a medida que avanza el cambio climático. El economista y científico Sebastián Villasante considera ambas especies muy vulnerables a ese fenómeno y advierte de que irá a más.

El profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela en Lugo habló en una entrevista publicada el 18 de octubre, poco después de recibir la Medalla de Investigación Domingo García-Sabell Rivas de la Real Academia Gallega de Ciencias, y destacó que su equipo trabaja para «situar a Galicia como un referente mundial en el estudio de los océanos».

¿Cómo está afectando el cambio climático al pulpo y la sardina?

Villasante explicó en la entrevista que la economía pesquera gallega empieza a notar las consecuencias del cambio climático y citó en primer lugar los cambios en la disponibilidad de especies.

Sobre el pulpo y la sardina, señaló que son especies «muy vulnerables a los efectos del cambio climático» y que «su rango de distribución está cambiando cada vez más». «Eso no solamente está pasando en Galicia, va a seguir pasando cada vez más», añadió.

El marisqueo es el otro caso que mencionó en la conversación con El Progreso, firmada por la periodista Ivet Núñez. Según Villasante, el cambio climático afecta seriamente a la productividad y a la abundancia de las rías.

La flota pesca menos del 10% de merluza y rape que antes de 1986

Villasante firmó varios trabajos pioneros en Europa sobre cómo la entrada de España en la Unión Europea, en 1986, restringió la actividad de la flota. «Ahora no pescamos ni un 10% de lo que se pescaba antes», resumió sobre especies como la merluza, el rape, el gallo y la cigala. Esa caída, según el investigador, tiene un impacto económico en toda la cadena de valor y en los puertos con más actividad.

La reducción de capturas no responde, para él, a una sobreexplotación. Su tesis doctoral, de 2009, ya rebatía la idea de que España sobreexplotaba los recursos dentro de la Unión Europea, y Villasante sostiene que los informes de la Comisión Europea lo confirman ahora.

Según esos informes, las poblaciones de peces han mejorado en casi todas las zonas salvo en el Mediterráneo. El Cantábrico, donde más faena la flota, está entre las que mejor se encuentran.

«Seguimos siendo una potencia pesquera», defendió el economista, que calcula que Galicia supone como mínimo el 50 o el 60% de las capturas, las exportaciones y el empleo.

¿Quién se beneficia de los océanos? El proyecto europeo de Villasante

Villasante dirige EqualSea, un proyecto del Consejo Europeo de Investigación de cinco años de duración que busca identificar quién se beneficia de los océanos. Su equipo analiza qué países reparten mejor los recursos marinos entre su población y cómo conviven la pesca, el turismo, la acuicultura y la energía eólica. Los océanos ocupan el 70% del planeta y proporcionan pescado, playas y turismo, recordó el investigador.

Para reunir los datos, el grupo recurre a la inteligencia artificial, que descarga en poco tiempo la información de la Junta de Galicia o del ministerio. Hacerlo a mano, como hace 20 años, sería inviable. «Tendríamos que tener a 20 personas trabajando las 24 horas del día», explicó. Los investigadores analizan y corroboran después esos datos.

Desde Lugo, el economista admite una desventaja inicial en recursos frente a centros de Alemania, Francia o Estados Unidos, pero no en ideas. Su grupo compite con cualquier centro europeo de primer nivel y tiene en marcha 15 proyectos europeos.