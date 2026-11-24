El debate a ocho celebrado en RTVE reunió a cuatro portavoces masculinos por parte de los partidos de izquierda y a cuatro portavoces femeninas en representación de los partidos de derecha. Así lo ha subrayado Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados.

Muñoz se ha dirigido a la izquierda en el debate señalando que «en este mismo debate, los cuatro nombres de izquierdas son hombres, uno incluso no es el portavoz del grupo parlamentario». «Uno de los cuatro hombres viene en vez de la mujer portavoz de su partido», ha añadido. La portavoz del Partido Popular se refería a Emilio Delgado, que no es portavoz y que ha acudido como representante del Frente Amplio.

«Yo quiero hablar de igualdad porque en esta legislatura hemos visto cosas para las mujeres que han sido terribles», ha afirmado. La portavoz popular ha recordado las rebajas de condenas y excarcelaciones derivadas de la Ley del sólo sí es sí. «Hemos visto cómo se sacaban a violadores a la calle antes de tiempo», ha denunciado.

Los cuatro hombres que acudieron al debate a ocho eran portavoces y un representante de partidos de izquierdas. Concretamente, Patxi López, portavoz del PSOE; Gabriel Rufián, portavoz de ERC; Emilio Delgado, representante de Frente Amplio y Oskar Matute de Bildu.

En cambio, las cuatro portavoces mujeres eran de partidos de derechas. Se trata de Ester Muñoz, portavoz del PP; Pepa Millán, portavoz de Vox y Maribel Vaquero, portavoz del PNV y Miriam Nogueras, portavoz de Junts.