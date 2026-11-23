La última encuesta de DATA10 para OKDIARIO antes de la absurda norma que impide publicar sondeos: —¿qué sentido tiene? —coloca a PP y Vox en una amplia mayoría absoluta de 193 escaños (con UPN), 17 por encima del listón, pese al indudable ascenso de un PSOE que crece a costa de ir devorando todo lo que encuentra a su izquierda. El PP ganaría las lecciones con 129 asientos (131 con UPN) y el 31,4 % de los votos, tres puntos por encima de los socialistas (117), mientras Vox sigue por encima del 18% y lograría 62 asientos. PP y Vox pierden, por unas décimas, el umbral del 50% de los votos, pero resisten la embestida sanchista a falta de seis días para la apertura de las urnas.

A Pedro Sánchez no le salen las cuentas, porque su evidente repunte no es acompañado por el del Frente Amplio, sino todo lo contrario, lo que significa que entre ambos tienen el 34,6% de los sufragios, un porcentaje diez puntos por debajo de lo que obtuvo la suma del PSOE y Sumar en 2023. Entonces lograron 152 escaños entre ambos, pero ahora se quedan en 125, menos de los 129/131 que obtendría en solitario el PP. En definitiva, tendría que producirse un terremoto de magnitud extraordinaria para que la derecha no acabe con el sanchismo el próximo domingo.

Lo que resulta evidente es que Pedro Sánchez ha logrado que el PSOE fagocite todo el espacio a la izquierda del PSOE, convirtiendo las elecciones del 29-N en un plebiscito bajo el lema la ultraderecha o yo. Y le está dando resultados en términos estrictamente personales, pero en estas circunstancias resulta altamente improbable que pueda derribar el sólido muro de una derecha que tiene 193 escaños a día de hoy, un colchón suficiente para resistir la ofensiva final del todavía presidente del Gobierno. Eso sí, se impone la mayor de las cautelas, porque cuanto más presienta Pedro Sánchez la derrota, más peligroso se vuelve. De modo que prudencia y sentido común.