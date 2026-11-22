Marc Márquez ha vuelto a hacer historia. Pocos récords le quedan por batir a uno de los mejores pilotos de todos los tiempos en MotoGP. Uno de ellos era el de la mayor remontada para ser campeón del mundo de la categoría reina. Ese premio lo ostentaba su compañero de equipo, Francesco Bagnaia, desde que remontara 91 puntos a Fabio Quartararo en 2022. Pero a Marc debieron decirle aquello de que no tenía lo que había que tener para lograrlo y dijo: «Sujétame el cubata»… y lo ha superado con creces.

Si al de Cervera se le pone algo entre ceja y ceja, va a por ello sin miramientos. Da igual quién se le ponga por delante, sea su hermano, su padre, su madre o incluso su pareja. Él va decidido y no para hasta conseguirlo. Este año ha firmado la mayor remontada de la historia del campeonato al remontar 102 puntos con respecto al líder.

Esa es la distancia a la que llegó a estar del primero de la clasificación general de pilotos el hoy campeón del mundo de MotoGP por octava vez tras el GP de Italia. Marc corrió en esa carrera después de su doble intervención en el hombro y el pie derecho y perderse los Grandes Premios de Francia y Cataluña. Compitió como pudo, pero siguió perdiendo puntos con sus rivales y la distancia con los de arriba era cada vez mayor.

Balaton Park, contigo empezó todo

El 31 de mayo de 2026, Márquez estaba a 102 puntos. Todo cambió en la siguiente prueba, en Balaton Park, cuando Jorge Martín se llevó por delante a otros cuatro pilotos en la primera curva. Tres de ellos estaban por delante de Márquez en la clasificación general: Bezzecchi, Di Giannantonio y Raúl Fernández, además del propio Martinator. Marc ganó esa carrera y les recortó 25 puntos a los tres pilotos de Aprilia y 21 a Diggia, que acabó duodécimo en carrera y sumó cuatro puntos.

A partir de ahí, la suerte cambió de bando y empezó a favorecer al piloto de Cervera. En cuatro carreras le recortó 106 puntos al líder del Mundial, Bezzecchi, y le superó en la clasificación. Pero Martín se había puesto al frente del campeonato y no iba a ser fácil batirle. Fiel a su estilo, trabajando como una hormiguita, poco a poco se fue acercando, aprovechando los errores de sus rivales.

En Phillip Island se acabó el Mundial

En Indonesia llegó a ser líder tras ganar la carrera al sprint, pero Jorge recuperó el liderato el domingo. En Phillip Island cambió todo. Marc llegaba a dos puntos de su compatriota, pero una dura caída del piloto de Aprilia cuando ambos luchaban intensamente por la victoria pondría fin a la pelea por el Mundial. No matemáticamente, pero sí prácticamente.

La caída del 89 fue muy dura y le provocó una fractura en el radio de la mano derecha. Por suerte para él, la carrera larga de Australia se canceló por la intensa lluvia y se marchó de allí con vida en la pelea por el Mundial, a sólo 10 puntos. Intentó correr en Malasia una semana después, pero los dolores se lo impidieron y no pudo participar ni en la sprint ni en la carrera larga y salió de allí a 44 puntos de Márquez.

El Mundial ya era cosa de uno nada más. El vigente campeón tenía la oportunidad de cerrarlo en Qatar si le sacaba 30 puntos a su compatriota y ocho a Bezzecchi. Marc no pudo sentenciarlo en Losail, pero lo dejó visto para sentencia en Portimao. Al final, el ya ocho veces campeón del mundo de MotoGP lo cerró el domingo del GP de Portugal y completa la mayor remontada de la historia de MotoGP.