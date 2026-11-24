Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP, recordó en el podcast El Cafelito de Josep Pedrerol cómo empezó su carrera sobre una moto y su infancia. La frase destacada, «A partir de los 9 años mis padres no han tenido que pagar nada de mi carrera”, de Márquez queda patente gracias al esfuerzo de su familia para que él pudiera seguir compitiendo y acabar con tantos éxitos deportivos.

Durante sus primeros años como piloto, sus padres hicieron todo lo posible para ayudarle a seguir adelante. Aunque no disponían de grandes recursos económicos, decidieron invertir sus ahorros en la afición de sus hijos. Marc Márquez comentó que incluso su familia llegó a renunciar a las vacaciones para poder pagar los gastos relacionados con las motos y las competiciones. Cuando tenía unos ocho años, su padre decidió apuntarlo a una competición de promoción organizada por la Federación Catalana de Motociclismo. Allí, conocieron a una familia de Mataró, los hermanos Rojas, quienes se fijaron en las grandes cualidades del piloto, ya desde pequeño, y le ofrecieron ayuda económica para que pudiera continuar desarrollándose como piloto.

El inicio de la carrera de Marc Márquez

Es por ello que Márquez destacó a Josep Pedrerol que sus padres no tuvieron que pagar nada de su carrera, gracias a los hermanos Rojas, quienes confiaron en el talento del joven Marc y le dieron una oportunidad cuando su familia empezaba a tener dificultades para asumir los costes de las competiciones.

Según recuerda el propio piloto, estas personas le comunicaron que querían apoyar a un joven con posibilidades y que se habían interesado por él. Esta colaboración fue muy importante, y marcó el inicio de su gran carrera, pues permitió que pudiera seguir avanzando en el motociclismo, sin que sus padres tuvieran que hacerse cargo de todos los gastos.

En la entrevista concedida al periodista Josep Pedrerol, Márquez destacó también que nunca sintió que tuviera una obligación económica o moral con ellos por todo lo que habían hecho. Sus padres no le exigieron nada a cambio.

El piloto también habló sobre el esfuerzo que realizaron sus padres durante su infancia. Su padre y su madre dejaron de lado algunos planes personales y utilizaron parte de sus recursos para cubrir las necesidades deportivas de sus hijos. Así la familia se volcó en la carrera de sus hijos, tanto de Marc como de su hermano Álex, también pilotoo de motos.

Ahora bien, en esta entrevista, Marc reconoce que cuando era pequeño no era completamente consciente de todo lo que sus padres estaban haciendo por él y por su hermano. No fue hasta que tuvo aproximadamente veinte años cuando empezó a comprender realmente el esfuerzo económico y personal que había detrás de su trayectoria deportiva. Es entonces cuando eres consciente de los éxitos y de lo que significa renunciar a muchas cosas por dedicarse a lo que realmente quieres en esta vida.

Con el paso del tiempo, el piloto ha aprendido a valorar mucho más todo lo que su familia hizo durante aquellos primeros años. Ahora entiende que llegar a convertirse en un deportista de élite no depende únicamente del talento y del trabajo individual, sino también del apoyo de las personas que acompañan al deportista desde sus comienzos.

Marc Márquez, nacido en Cervera, es uno de los pilotos más destacados de la historia del motociclismo. Cuenta diez campeonatos mundiales repartidos entre las categorías de 125 cc, Moto2 y MotoGP. A lo largo de su carrera también ha tenido que superar lesiones importantes y momentos complicados antes de volver a competir al máximo nivel.

El piloto ha querido recordar que detrás de sus éxitos deportivos hubo muchas personas que confiaron en él desde que era pequeño. Sus padres fueron fundamentales por los sacrificios que realizaron, mientras que los hermanos Rojas, sus mentores en aquellos primeros momentos, le proporcionaron una ayuda decisiva para continuar compitiendo.

Su historia refleja la importancia del apoyo familiar, la confianza y la generosidad de quienes ayudan a los jóvenes deportistas a cumplir sus objetivos sin esperar nada a cambio.

Álex Márquez, y su también pasión por las motos

Paralelamente, su hermano, Álex Márquez también ha nacido para competir sobre una moto. Este 20 de noviembre ha sido el más rápido en la práctica del GP de Portugal de MotoGP (1:37.350).

Es de destacar que, en 2022, los hermanos Márquez fundaron en Madrid Vertical Group, su agencia de representación, con la intención de utilizar su experiencia para formar grandes campeones.